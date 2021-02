Séville se débarrasse d'Osasuna

Osasuna (4-3-3) : Herrera - Nacho Vidal (Iñigo Pérez, 80e), Aridane, David García, Manuel Sánchez - Oier (Brašanac, 65e), Lucas Torró, Moncayola - Barja (Roberto Torres, 64e), Budimir (Adrián, 84e), Rubén García (Calleri, 64e). Entraîneur : Jagoba Arrasate.



Séville FC (4-3-3) : Bono - Rekik, Koundé, Diego Carlos, Navas - Óliver (Rakitić, 66e), Fernando, Jordán (Gudelj, 87e) - Munir (Papu Gómez, 80e), De Jong (En-Nesyri, 80e), Suso (Aleix Vidal, 66e). Entraîneur : Julen Lopetegui.

Tout roule à Séville. Le club andalou a tranquillement disposé d’Osasuna en clôture de la 24journée de Liga, avec un succès 2-0 net et sans bavure.Les Sévillans ont d’abord vu Oier trouver le poteau sur une tête décroisée (3) avant de rapidement prendre la mesure de leur adversaire. Les accélérations de Munir et Suso donnent les premières alertes, mais c’est finalement sur coup de pied arrêté que vient l’ouverture du score. Le corner de Joan Jordán est repris par Diego Carlos qui s’élève plus haut que tout le monde pour mettre les siens devant. Plus rien à la pause.Les hommes de Julen Lopetegui enchaînent alors au retour des vestiaires, de nouveau par l’intermédiaire de Munir. L’Hispano-Marocain déborde côté gauche et sert Luuk de Jong qui double la mise d’une subtile talonnade. Malgré la possession et les deux occasions de Jonathan Calleri (72et 79), les Navarrais ne parviennent pas à revenir. La dernière situation est à mettre au crédit de Papu Gómez, qui voit sa frappe détournée par la main ferme de Sergio Herrera (81).Ce succès permet à Séville de doubler le FC Barcelone et de s’installer sur le podium.