Séville s'arrache à Krasnodar et file en huitièmes

Goronov - Ramirez, Kaio Pantaleao, Martynovich, Smolnikov - Olsson (Vilhena, 66e), Gazinskiy - Suleymanov (Wanderson, 46e), Claesson (Chernov, 82e), Cabella (Utkin, 84e) - Berg (Ari, 66e). Entraîneur : Murad Musaev.



Vaclík - Koundé, Gudelj, Diego Carlos - Sergio Escudero (Rekik, 61e), Oscar Rodríguez (Jordan, 52e), Fernando, Rakitić (Torres, 61e), Ocampos (Idrissi, 71e)- Munir, De Jong (En-Neysri, 71e). Entraîneur : Julen Lopetegui.

AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Venu chercher sa qualification sur la pelouse de Krasnodar, le FC Séville s’est longtemps cassé les dents sur de solides Russes, avant que Munir ne vienne libérer les Andalous en toute fin de match. Cruel pour les coéquipiers de Rémy Cabella. Séville verra les 8de finale de C1.Rapidement mené 0-2 au match aller (3-2 finalement), le club andalou ne voulait cette fois pas passer une soirée aussi compliquée. Pour l’éviter, les Sévillans lancent d’entrée leur piston favori : Lucas Ocampos. Comme un grand, l’ancien Marseillais récupère le cuir, déborde et centre. À la tombée du dégagement, Ivan Rakitić claque une volée croisée limpide, pion le plus rapide de l’histoire du club en C1. Plein de maîtrise, le FC Séville multiplie ensuite les opportunités par Koundé (11), Munir (16, 19) et Diego Carlos (28). En face, Krasnodar se bat avec ses armes devant 10 000 supporters, mais Gazinskiy, Smolnikov et Cabella sont trop imprécis.En début de deuxième période, les Russes haussent le ton. Et alors que la France tourne les yeux vers Emmanuel Macron, deux autres Français s’illustrent : Rémy Cabella et Jules Koundé. À l’affût sur une perte de balle de Guidelj, RC7 se faufile et frappe dans le but vide. Sauf que le second se jette et dévie du bout du pied sur le poteau andalou (48). Après une alerte signée De Jong (54), Krasnodar est enfin récompensé par son premier but en C1 à domicile. Une égalisation historique signée Wanderson, entré à la pause, malgré une nouvelle tentative de sauvetage de Koundé. En souffrance, le FC Séville se ressaisit dans une fin de match complètement débridée. Et après une avalanche d'occasions, les Sévillans trouvent la faille au bout du temps addtionnel grâce à Muniret valident leur billet pour les 8de finale. Inespéré. Et donc cruel pour le FK Krasnodar, qui reste coincé à un point après 4 matchs de C1.Oui, Rémy Cabella compte plus de points que l'OM dans cette C1.