Séville retourne l'Inter et avale la Ligue Europa !

À l'issue d'un scénario fou, le Séville FC a triomphé de l'Inter (3-2) à Cologne et s'adjuge pour la sixième fois la Ligue Europa en moins de quinze ans. Fautif sur l'ouverture du score italienne, Diego Carlos a été décisif et a sauvé la face de son Final 8.

Un premier acte rempli de piments

Diego Carlos dans la légende

Bounou - Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos (Gudelj, 86e), Reguilón - Banega, Fernando, Jordán - Ocampos (Munir, 70e), De Jong (El-Nesyri, 85e), Suso (Lucas Vázquez, 78e). Entraîneur : Julen Lopetegui.



Handanovič - Godín, De Vrij, Bastoni - D'Ambrosio (Moses, 78e), Barella, Brozović, Gagliardini (Eriksen, 78e), Young - Lukaku, Lautaro Martínez (Alexis, 78e). Entraîneur : Antonio Conte.

Il était visiblement écrit que l’idylle entre le Séville FC et la Ligue Europa devait se poursuivre encore une année de plus. Depuis 2006, et une première finale largement remportée face à Middlesbrough (4-0), la formation sévillane ne s’est jamais pris les pieds dans le tapis rouge. En 2007, face à l’Espanyol, en 2014 face à Benfica, en 2015 face au Dnipro et en 2016 face à Liverpool, lessont toujours rentrés en Andalousie avec le trophée en mains. À ce tableau de chasse, il faut désormais rajouter l’Inter, tombé à son tour ce vendredi soir. L’amour est un lien puissant, décidément.Au RheinEnergieStadion de Cologne, l’opposition de style se transforme rapidement en un combat de boxe entre Séville et l’Inter. Le premier uppercut estet arrive après seulement trois minutes de combat. Nicolò Barella lance Romelu Lukaku, qui pousse Diego Carlos à la faute, mais surtout à concéder, comme en quarts de finale et en demi-finales, un penalty dans le premier quart d'heure du match. « Big Rom » se fait justice lui-même, marque pour la onzième fois en Ligue Europa et met l’Inter sur les bons rails (0-1, 5). Problème : lessont des durs à cuire, capables d’encaisser les coups avant d’en redonner, et ils ne vont encore une fois pas manquer à l’appel de la guerre. À la suite d'une très belle séquence collective, Jésus Navas délivre un caviar sur la tête de Luke De Jong, qui assomme de près Samir Handanovič (1-1, 12). Le rythme est effréné, électrique jusque sur les bancs, alors que les phases de possession sévillanes s’oppose au jeu hyper vertical et axial de l’Inter. Mais l’arrière-garde intériste fait des fautes, beaucoup de fautes, et se fait punir peu après la demi-heure de jeu. Éver Banega à la baguette, encore Luke De Jong dans le rôle du chasseur, et Séville passe devant au tableau d’affichage (2-1, 33). Un avantage qui ne dure que deux minutes, car sur un copier-coller du deuxième but espagnol, Marcelo Brozović sert Diego Godín qui fusille Yassine Bounou (2-2, 35). La pause arrive enfin, le moment de reprendre ses esprits aussi.En seconde période, le rythme retombe quelque peu et Séville tente d’étouffer son vis-à-vis avec un pressing haut qui gêne la relance milanaise. Les blocs sont plus resserrés, le jeu moins décousu. La plus grosse alerte tombe à l’heure de jeu lorsque, lancé à la limite du hors-jeu par Barella, Lukaku perd son face-à-face avec Bounou. Un tournant, un vrai. Car si, au fil des minutes, l’Inter remet la main sur le cuir et inverse totalement la possession à son avantage, Séville va de nouveau reprendre le contrôle des affaires sur coup franc. Haut dans le ciel de Cologne, l’infortuné Diego Carlos claque un ciseau prolongé dans ses filets par Lukaku (3-2, 74). Antonio Conte lance toutes ses cartouches, mais Jules Koundé sauve sur sa ligne : Séville s’adjuge une sixième fois la petite couronne et laisse l’Inter terminer la soirée avec quelques mouchoirs pour sécher ses larmes. L'histoire se répète, c'est évident.