Séville réagit à Barcelone

Espanyol (4-5-1) : Diego López - Rosales, Naldo (Puado, 85e), Hermoso, Vilà - Hernán Pérez (Ferreyra, 69e), Granero (Melendo, 60e), Roca, Darder, Wu Lei - Iglesias. Entraîneur : Joan Francesc Rubi.



FC Séville (4-4-2) : Soriano - Navas, Mercado, Carriço, Weber - Banega (Vázquez, 79e), Amadou (Rog, 74e), Gonalons, Promes - André Silva (El Haddadi, 63e), Ben Yedder. Entraîneur : Joaquin Caparrós.

Le FC Séville relève - timidement - la tête.Trois jours après son élimination surprise en Europa League à Prague, fatale à Pablo Machín , le club andalou a signé sur la pelouse de l' Espanyol Barcelone un deuxième succès de rang en Liga (0-1).Nommé vendredi, Joaquin Caparrós avait décidé d'accompagner son retour sur le banc sévillan de quelques choix forts, titularisant le jeune Juan Soriano (21 ans, un match de Liga cette saison) dans les buts, Maxime Gonalons au milieu, et décalant Ever Banega sur le côté droit de son 4-4-2. Résultat : si ses hommes ont maîtrisé le ballon et globalement dominé les débats en première période, ceux-ci ont eu toutes les peines du monde à se montrer dangereux. Jusqu'à la 53minute et ce penalty obtenu par André Silva , et transformé par Ben Yedder, auteur-là de son seizième but en Liga (0-1, 53).Dans une partie pauvre en occasions, l' Espanyol a mis un bon quart d'heure à réagir. Les Catalans ont ainsi dû attendre la 67minute pour pénétrer dans la surface sévillane, le centre-tir de Pérez finissant dans le petit filet. Dans la minute suivante, Wu Lei, en angle fermé, a obligé Soriano à boxer en corner (68). Dominateurs dans les vingt dernières minutes, les hommes de Rubi ont pêché dans le dernier geste, à l'image de cette frappe trop croisée de Darder (76). Coupable de s'être chauffé avec Juan Soriano , l'ancien Lyonnais s'est par ailleurs fait exclure après le coup de sifflet final, comme le portier sévillan.Séville met ainsi fin à la belle série de l' Espanyol , invaincu depuis six rencontres en Liga avant ce match, et revient à un point d' Alavés , cinquième. Lessont aussi assurés de finir la journée devant Valence, qu'ils accueilleront le week-end prochain.