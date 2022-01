Séville rattrape le Celta et se contente du nul

Tout miser sur sa défense quand elle est en bois, mauvaise idée.Incapable de se montrer dangereux, le Séville FC s’en est remis à ses sorties de banc pour revenir au score face au Celta de Vigo, qui menait 2-0 à la pause. 2-2 score final, et unequi récompense ceux qui prennent des risques, quand les Galiciens n’ont jamais tenu le coup défensivement.Après 35 minutes delocale, les Sévillans décident de réveiller le Sánchez Pizjuán qu’ils avaient eux-mêmes bercé. Papu Gómez bute sur le portier galicien, qui renvoie aux six mètres et... but du Celta. Marko Dmitrović repousse bien la tentative de Santi Mina, mais Franco Cervi a bien suivi et reprend d’un plat du pied à l’entrée de la surface. Trois minutes plus tard, Iago Aspas profite de la passivité d’une charnière orpheline de Jules Koundé pour enfoncer le Séville FC. Lesse mangent une leçon de réalisme par une équipe très faible défensivement, mais qui a bien compris une chose : la meilleure défense, c’est l’attaque.Au retour des vestiaires, Julen Lopetegui décide de faire entrer des joueurs de football. Lesinquiètent enfin le portier argentin du Celta, mais Coudet opte pour la tactique « petit bras » et lance des joueurs défensifs. Bingo ! Cinq minutes plus tard, Papu Gómez nettoie la lucarne de Matias Dituro d’unavant qu'Óliver Torres n'égalise dans la foulée pour faire exploser l'enceinte andalouse. L’éternel espoir du foot espagnol remet ça avec une tête qui s’écrase sur le poteau en fin de match, mais Séville manque finalement l'occasion de revenir à un point du Real Madrid, pendant que le Celta peut se mordre les doigts de ne pas s'être mis à l'abri dans le premier acte.Comme disait un grand penseur de notre siècle :Séville FC (4-3-3) : Dmitrović - Montiel, Carlos, Rekik, Acuña - Jordán (Luismi, 90+1), Fernando (Gómez, 46), Rakitić (Torres, 46) - Ocampos, Mir (Romero, 46), Corona (Gudelj, 71Celta de Vigo (4-1-3-2) : Dituro - Mallo, Aidoo (Murillo, 65), Araujo, Galán - Beltrán - Méndez (Solari, 77), Suárez (Tapia, 65), Cervi (Nolito, 65) - Aspas, Mina (Galhardo, 82