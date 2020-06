Séville rattrapé à Levante

Levante (4-4-2) : Aitor - Coke, Vezo, Bruno, Toño - Melero, Vukčević, Riochina, Campaña - Morales, Mayoral. Entraîneur : López.



Séville (4-3-3) : Vaclík - Navas, Carlos, Koundé, Escudero - Gudelj, Jordán, Banega - Ocampos, Munir De Jong. Entraîneur : Lopetegui.

Un but chacun, un point partout.66,4% de possession de balle, environ 340 passes à 167, six tirs à un... Telles sont les statistiques en faveur de Séville, à la pause. Logique, sur le papier : les visiteurs se battent pour le podium, tandis que Levante (douzième) n'a plus grand-chose à espérer dans cette Liga. Sauf que les favoris du soir ne cadrent pas leur frappe (une seule en six tentatives, donc), et leur manque de précision les empêche de prendre les devants. Si bien qu'en réalité, seul Munir se montre vraiment dangereux avec un coup franc échouant sur la barre transversale d'Aitor. Triste spectacle ? Pas très riche, faut-il avouer. Mais comment en vouloir aux 22 acteurs, qui disputent leur deuxième match en l'espace de quelques jours après avoir passé des semaines sur leur canapé ?D'autant qu'avec ce 0-0, le troisième du championnat ne ferait pas une si mauvaise affaire en conservant quatre unités d'avance (avec une rencontre supplémentaire au compteur, tout de même) sur la Real Sociedad et cinq sur l'Atlético de Madrid ou Getafe. Les locaux, eux, se dirigeraient doucement vers un maintien tranquille. Mais De Jong n'est pas d'accord avec l'idée d'un score vierge, et ouvre la marque dès le retour des vestiaires sur un centre de Munir. Dix minutes plus tard, Carlos pense faire le break de la tête. Refusé par l'arbitre, qui a vu une faute de l'ex-Nantais. Il reste alors une grosse demi-heure à l'outsider pour refaire son retard mais entre les multiples changements et les pauses fraîcheur, le jeu est régulièrement arrêté. Les actions nettes se font toutefois plus nombreuses, les remplacements font du bien à Levante et Séville est sur le point de craquer quand Koudé sauve sur la ligne devant Hernani. Une poignée de secondes après, le ballon traverse finalement la ligne suite à un débordement de Clerc et un mauvais renvoi de Vaclík sur Carlos qui marque contre son camp.87minute, la messe est dite... malgré un ultime arrêt de Vaclík, qui se rattrape un tant soit peu.