Séville monte sur le podium à Valladolid

Valladolid (4-4-2) : Masip - Nacho, Salisu (Ünal, 84e), Kiko, Moyano - Plano, Fede, Michel, Hervías (Toni, 63e) - Guardiola, Sandro (De Frutos, 77e). Entraîneur : Sergio González.



FC Séville (4-3-3) : Vaclík - Reguilón, Diego Carlos, Koundé, Navas (Gudelj, 88e) - Fernando, Banega (F.Vázquez, 75e), Jordan - Nolito (O.Torres, 68e), Ocampos, De Jong. Entraîneur : Julen Lopetegui.

Si la pluie s'est invitée au stade José-Zorilla, l'ambiance était assurément chaude pour accueillir le FC Séville.Malgré tout, Valladolid va rapidement se mettre à déchanter : sur une action andalouse, Nolito est fauché dans la surface après avoir frappé au but. Après consultation de son assistant, l'arbitre désigne le point de penalty. Un penalty d'Ever Banega stoppé par Jordi Masip, mais à retirer puisque le gardien desn'avait pas de pied en contact avec la ligne de but au moment du tir de l'Argentin. Banega se remet face au portier et transforme la sentence (13, 0-1). Dans un match très tendu, Nolito se retrouve seul face à Masip mais manque sa frappe, tandis que Sandro Ramírez trouve la barre de Tomás Vaclík.En deuxième période, le jeu se hache et les actions franches peinent à exister. Les véritables tensions sont monnaie courante entre Nacho et Lucas Ocampos qui se cherchent perpétuellement jusqu'à la chamaillerie finale en fin de match, où les deux hommes en profitent pour se donner rendez-vous dans le tunnel de la fin du match. Furieux, l'ancien Marseillais est exclu pour un deuxième carton jaune et assiste à la victoire des siens au bout du temps additionnel.Dans la souffrance, Séville monte à la troisième place de Liga à seulement un point du Real et du Barça.