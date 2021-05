Séville maîtrise Valence

Séville FC (4-3-3) : Bono - Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Sergio Escudero (Acuña, 59e) - Joan Jordán, Gudelj (Fernando, 59e), Óliver (Papu Gómez, 59e) - Suso (Rakitić, 84e), En-Nesyri, Óscar Rodríguez (Ocampos, 74e). Entraîneur : Julen Lopetegui.

Valence (5-4-1) : Cillessen - Lato (Gayà, 79e), Ferro, Guillamón (Gameiro, 79e), Gabriel, Thierry Correia (Piccini, 69e) - Guedes, Račić, Soler, Vallejo (Cheryshev, 69e) - Maxi Gómez (Musah, 82e). Entraîneur : Voro.

Victorieux de Valence (1-0), ce mercredi à Sánchez Pizjuán, le Séville FC a conservé l'une de ses infimes chances d'être champion d'Espagne. Il faudra un petit miracle pour les Andalous, qui sont toujours 4de Liga à deux journées de la fin du championnat, mais comme cette saison est folle, pourquoi ne pas continuer d'y croire ?Oui, cette saison est folle, mais cela ne veut pas dire que ce match entre Séville et Valence n'a pas été chiant. Un exemple de cette tristesse ambiante ? L'action la plus intense de la première période est un plat du pied non cadré de Youssef En-Nesyri (18).Bien qu'obligé de gagner pour rester dans la course au titre, Séville se montre pourtant toujours aussi emprunté au retour des vestiaires. Passablement énervé par le spectacle offert par ses joueurs, Julen Lopetegui chamboule son système et fait notamment entrer Papu Gómez. L’attaquant de poche ne tarde pas à s'illustrer, d’un puissant pointu des familles dans la niche de Cillessen (62). On retrouve alors l’Argentin quelques minutes plus tard, servant Fernando aux dix-huit mètres qui trouve très vite En-Nesyri pour l’ouverture du scoreDès lors, Séville se contente de ce but inespéré pour empocher les trois points. De son côté, Valence est un très vilain 14de Liga.