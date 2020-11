Séville gère face à Osasuna

FC Séville (4-3-3) : Bounou - Acuña (Escudero, 42e) , Koundé, Carlos, Navas (Rakitic, 45e) - Torres, Fernando, Jordan - Ocampos, Carlos Fernandez (De Jong, 68e), En-Nesyri Entraîneur : Julen Lopetegui.

Osasuna (4-4-2) : S. Herrera - Roncaglia, U. Garcia, D. Garcia, J. Cruz (Perez, 82e) - R. Garcia, Moncayola, L. Torró (Oier, 16e), Jony - Budimir, E. Gallego (R. Torres, 67e). Entraîneur : Jagoba Arrasate.

Au tour de Séville de gagner grâce à son seul tir du match.Après avoir retourné Krasnodar mercredi, en Ligue des champions, le FC Séville se devait de réagir en Liga. Pour la réception d’Osasuna, Julen Lopetegui décide de titulariser le héros de la semaine : En-Nesyri. Même si les coéquipiers de ce dernier ont mis le pied sur le ballon, ce sont bien les Pamplonais qui vont être les plus dangereux, lors d'une moribonde première mi-temps. Par deux fois, les Basques ont l’occasion d’ouvrir le score. La première suite à une tête de Bodimir qui frôle le cadre de Bounou. La deuxième, dix minutes plus tard, lorsque Jony envoie une praline qui s’envole au-dessus de la cage sévillane. Hormis ces deux tentatives, les deux équipes ne proposent rien de bien transcendant lors de cette première partie de rencontre.Au retour des vestiaires, les Sévillans reviennent avec bien plus d’envie. Et si, dans le dictionnaire, la définition du mot envie devait être illustrée par une photo, ce cliché serait un portait de Lucas Ocampos. Peu avant l’heure de jeu, ce dernier, bien servi sur le côté droit par Jules Koundé, obtient un penalty pour les. L’Argentin s’en charge lui-même et rate sa mollassonne tentative. Cependant, l’arbitre de la rencontre demande à ce que le penalty soit tiré de nouveau, Herrera n’ayant aucun de ses deux pieds sur sa ligne. L’ancien joueur de l’OM met plus d’application sur sa deuxième frappe, qui prend le gardien d’Osasuna à contre pied. (1-0, 59). Derrière, les Basques vont continuer à courir derrière le ballon, tandis que les hommes de Lopetegui vont tranquillement gérer cette fin de match.Les Sévillans lancent enfin leur saison.