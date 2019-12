Séville gagne petit et remercie Carlos

FC Séville (4-3-3) : Vaclík - Reguilón, Diego Carlos, Koundé, Navas - Jordan, Banega, Torres (Gudelj, 58e) - Nolito (Gil, 62e), Vázquez, De Jong (Gómez, 83e). Entraîneur : Julen Lopetegui.



Leganés (5-3-2) : Iván Cuéllar - Silva, Sióvas (Rodrigues, 4e), Awaziem, Bustinza, Rosales - Pérez, Recio (Eraso, 79e), Rodríguez (Carillo, 78e) - En-Nesyri, Braithwaite. Entraîneur : Javier Aguirre.

EC

Sans Ocampos, ça marche aussi.Son Argentin suspendu, le Séville de Lopetegui n'a pas moins appliqué sa recette fétiche en Liga : le minimalisme. Même à domicile, même face au dernier du championnat, les Sévillans savent se contenter de peu pour gagner. Seule nouveauté, le nom du buteur : en reprenant une reprise de Koundé mal repoussée par Cuéllar, Diego Carlos s'offre trois points et une seconde place provisoire en Liga pour son premier but sous le maillot de Séville. Mérité, après une premier période largement dominée par les locaux avec en point d'orgue la madjer envoyée de peu à côté par Luuk de Jong. À la pause, les chiffres ne mentent pas : 69% de possession pour Séville, et aucune frappe tentée de la part de Leganés qui a perdu Sióvas sur blessure dès la première minute de jeu.Si Vaclík doit sauver son camp en fin de match pour éviter un vilain nul, les hommes à retenir de cette sortie de midi sont bien deux anciens de Ligue 1 : la paire Jules Koundé–Diego Carlos, une nouvelle fois très solide en plus d'être décisive. En face, Leganés s'est pourtant montré en seconde période. Jusqu'au frisson final d'un potentiel penalty, dans les dernières secondes. Mais la VAR a dit non, et l'équipe de Javier Aguirre et Martin Braithwaite continue de se traîner en queue de peloton.Pendant ce temps-là, Séville nous fait une Nantes 2017. Normal, avec Diego Carlos pour tenir la baraque.