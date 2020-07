Séville gagne et file en C1

Séville (4-3-3) : Bono - Navas, Koundé, Carlos, Reguilón - Fernando, Jordán, Banega - Torres, Ocampos, Munir. Entraîneur : Lopetegui.



Majorque (4-2-3-1) : Reina - Pozo, Raíllo, Sedlar, Gámez - Rodríguez, Baba - Kubo, Sevilla, Hernández - Budimir. Entraîneur :

Mais où sont passés ceux qui se moquaient allègrement d'Ocampos, durant sa période à l'Olympique de Marseille ?Transféré à Séville l'été dernier, l'Argentin réalise une excellente saison (avec, notamment, quatorze pions et trente titularisations en Liga). Ce dimanche soir, le Sud-Américain a encore activement participé à la victoire des siens à l'occasion de la 36journée de championnat contre Majorque en ouvrant le score sur penalty peu avant la mi-temps. Une réalisation plutôt méritée : la main sanctionnée par l'arbitre dans la zone de vérité était complètement décollée du corps, et les locaux ont maîtrisé la première période (69% de possession de balle, huit tirs à trois et trois corner à un). Sans oublier la tentative de Fernando, stoppée par Reina.Peu menaçant dans le second acte et courant toujours autant après le cuir, les visiteurs ont finalement laissé l'entrant En-Nesyri signer le break en fin de partie d'un lob inspiré suite à une mauvaise sortie du gardien adverse. En récoltant les trois points, le quatrième du classement garantit quasiment sa place qualificative en Ligue des Champions : cinquième et muni d'une meilleure différence de but particulière, Villarreal pointe en effet à neuf unités alors qu'il ne lui reste que trois matchs à disputer. De son côté, l'outsider de la soirée reste avant-dernier (trois longueurs de retard sur Alavés, premier non-relégable) et s'enfonce progressivement en deuxième division.Encore merci, Lucas.