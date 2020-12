Séville fait craquer Getafe

Getafe (4-1-3-2) : Soria - Olivera, Etxeita, Cabaco, Nyom - Timor (Finn, 87e) - Cucurella, Maksimović (Palaversa, 87e), Arambarri - J. Hernández, Ünal (Angel, 83e). Entraîneur : José Bordalás.



FC Séville (4-3-3) : Bono - Acuña, D. Carlos, Koundé, Vidal - Fernando, Rakitić (O. Torres, 65e), Jordan - Suso (Rodríguez, 84e), Ocampos (De Jong, 75e), En-Nesyri (Gudelj, 84e). Entraîneur : Julen Lopetegui.

Voilà un match âpre comme la Liga aime en offrir.Dans la banlieue de Madrid, Getafe et Séville s'affrontent dans une rencontre qui démarre sous le soleil. Cependant, l'heure n'est pas au bronzage et la sortie rugueuse de David Soria sur Youssef En-Nesyri donne le ton d'une rencontre partie pour être plus engagée que spectaculaire. La seule grosse alerte à notifier reste le coup franc « à la Juninho » de Joan Jordan, dont la trajectoire plongeante de la balle termine sur la barre transversale d'un David Soria totalement battu (18). Dans le Coliseum Alfonso Pérez, lessortent les muscles mais ne parviennent pas à se créer de réelle occasion de but. À la pause, le score nul et vierge est bien payé pour les locaux.Au retour des vestiaires, Mauro Arambarri insuffle un vent de révolte chez les Madrilènes grâce à une frappe bien captée par Bono (47). Séville répond, lorsque Marcos Acuña envoie sa reprise de volée au-dessus du but (49). L'intensité du match retombe ensuite d'un cran, avant de réapparaître à l'entrée du dernier quart d'heure : la puissante frappe sur coup franc de David Timor est repoussée sur la ligne, par un Jules Koundé très réactif (77). Finalement, les Sévillans trouvent la faille sur un centre de Suso dévié de la tête par Xabier Etxeita (80, 0-1).C'est la septième journée consécutive sans succès pour Getafe, tandis que Séville se hisse provisoirement à la cinquième place avec dix-neuf points (six victoires, un nul et quatre défaites) et deux matchs en retard.