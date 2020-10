Séville fait caler le Barça

Après des buts très rapides de Luuk de Jong et Philippe Coutinho, Barcelonais et Sévillans se sont neutralisés et concèdent leur premier nul de ce nouvel exercice (1-1). Les hommes de Ronald Koeman n'ont pas convaincu, alors que le temps presse déjà.

Barça (4-2-3-1) : Neto - S. Roberto, R. Araújo, Piqué, J. Alba (Dest, 75e) - S. Busquets, F. De Jong - Griezmann (Trincão, 61e), Coutinho (Pjanić, 75e), Fati (Pedri, 61e) - Messi. Entraîneur : Ronald Koeman.



Séville (4-3-3) : Bono - J. Navas, D. Carlos, Koundé, M. Acuña - J. Jordan (Ó. Torres, 85e), Fernando, Rakitić (Gudelj, 78e) - Suso (Munir, 61e), L. De Jong (C. Fernández, 85e), L. Ocampos (En-Nesyri, 62e). Entraîneur : Pablo Sanz.

Il était temps que la tempête en interne se reflète sur le carré vert. Dans la tourmente d'un point de vue global , le Barça semblait pourtant surfer sur une vague de légèreté depuis sa reprise en Liga, écartant Villarreal (4-0) puis Vigo (0-3) sans sourciller. Il fallait, peut-être, que lesse coltinent un premier gros morceau pour que surgissent les limites du plan de Ronald Koeman. Toujours sans vrai numéro 9 et avec un Leo Messi qui est resté plutôt discret, le FCB a encaissé son premier but de la saison. Et malgré sa réaction immédiate, il a laissé ses premiers points en route face au vainqueur de la C3.Tout commence par un coup de feu, puis une détonation à l'autre bout du pré dans les secondes qui suivent. Croquant l'entame de match à pleines dents, lespunissent rapidement leurs hôtes, Luuk de Jong allumant Neto à la suite du deuxième corner sévillan de la partie. Mais pris à la gorge à l'engagement par un des fameux ballons de Messi pour son compère Jordi Alba, Jesús Navas met bien malgré lui Philippe Coutinho dans le coup en relançant plein axe, et ce dernier ne se fait pas prier. Après un manqué de Fernando sur un service de Jesús Navas (18), Séville se met – par moment – à reculer et à rendre les ballons à l'adversaire tels des tortillas chaudes. Mais Tonio Griezmann est invisible et pas cherché (aucune attaque venue de la droite en première période, sa seule cartouche à la 48ayant capoté) alors que la gâchette Ansu Fati se montre perfectible à la finition, une fois n'est pas coutume Le deuxième acte n'est pas du même acabit, ni dans la même tendance. L'attaquese montre patraque, Séville prend la mesure de son adversaire – sans se montrer outrageusement conquérant pour autant – et le vrai coup de chaud après le changement de côté vient de Ronald Araújo. Le suppléant de Clément Lenglet pour cette rencontre est en effet proche du CSC, sur un centre tendu de l'entrant Youssef En-Nesyri dévié sur la barre (64). La première entrée barcelonaise de Sergiño Dest, ainsi que celle de Francisco Trincão rebattent quelque peu les cartes, sans bousculer le scénario du match. À l'image du loupé du Portugais devant Bono dans le temps additionnel (90+1), au moment où le Barça se décide à se faire violence. À la 95, ne reste plus que ce goût amer du match moyen qui se glisse dans la bouche des Catalans. Grizou, lui, était sorti depuis 35 minutes.