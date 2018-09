La Lazio s'impose, Séville étrille le Standard

41

Groupe G

Groupe H

Groupe I

Groupe J

Akhisarspor 0-1 Krasnodar

Groupe K

Groupe L

Dans ce duel austro-russe, c'est le Rapid qui impose son tempo d'entrée de jeu, mais sans jamais parvenir à trouver la faille. En tout cas en première mi-temps, puisque au retour des vestiaires, Müldür saute plus haut que tout le monde et envoie un coup de casque sur le gardien Maksimenko, lequel repousse le ballon sur Timofeev qui repousse dans son propre but. Un quart d'heure plus tard, Schwab lance Murg en profondeur. L'Autrichien se retrouve seul face à Maksimenko, mais parvient à éliminer le portier du Spartak pour faire le break dans la foulée. Ça suffit pour oublier un début de saison poussif en Bundesliga et lancer sa saison européenne de la meilleure des manières en prenant la tête du groupe.La campagne européenne débute par une victoire pour la Lazio . Et pourtant, cela a été plus compliqué que prévu pour les Romains. Si l'ouverture du score de Luis Alberto en début de match (sur une superbe inspiration de Caicedo) pouvait laisser penser que les joueurs d'Inzaghi allaient se régaler, la suite de la rencontre a fait comprendre que Limassol allait être tout sauf un souffre-douleur dans ce groupe. Les Chypriotes se sont procuré plusieurs grosses occasions en seconde période pour revenir au score, mais ont manqué le cadre de quelques centimètres à chaque fois. Ciro Immobile met fin à une disette d'un mois sans but sur penalty, mais quasiment dans la foulée, Limassol revient dans le match par Zelaya. Les arrêts de jeu vont permettre à Lulić d'être le héros de Twitter pour la soirée : le Bosnien, lancé par Immobile, dribble le gardien adverse, fait tomber le défenseur avec une feinte de frappe, mais, au moment de tirer dans le but vide, réussit l'exploit de tirer... sur le défenseur. Sans conséquence sur le résultat, fort heureusement pour lui.Les Liégeois débarquent chez le triple vainqueur de la Ligue Europa sans leurs cadres Bastien et Mpoku. Et Michel Preud'homme a surpris en alignant une défense à trois. Un pari osé, mais pas gagnant, puis que le trio prend l'eau à cinq reprises, notamment grâce à des doublés de Banega et Wissam Ben Yedder . En fin de première période, Djenepo aura redonné espoir aux siens pendant très exactement 114 secondes. Mais certaines mauvaises langues affirmeraient que cette dérouillée serait due au récent passage de Memo Ochoa chez le coiffeur...Les Anglais débarquent dans le chaudron grec qui a déjà bouillonné à de nombreuses reprises lors des tours préliminaires. Mais Willian va rapidement se charger d'y verser une grande louche d'eau froide en reprenant, complètement esseulé, un service de Barkley venu de la droite. La suite est une histoire de résistance puisque les(en jaune pour l'occasion) ne parviennent pas à faire le break, sans pour autant être véritablement inquiétés par le PAOK . Morata manque deux têtes, Alonso et Pedro ratent leurs opportunités, mais l'essentiel est là, avec la manière qui plus est.