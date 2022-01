Séville engrange face à Getafe

Séville FC (4-3-3) : Dmitrović - Montiel, Koundé (Gudelj, 46e), Carlos, Acuña - Jordan, Fernando, Torres (Rakitić, 62e) - Ocampos, Mir, Gómez (Rodríguez, 90e). Entraîneur : Julen Lopetegui.

Getafe (5-3-2) : Soria - Suárez, Dakonam, Mitrović, Cuenca (Cabaco, 86e), Silva (Jankto, 74e) - Aleñá, Maksimović, Luís (Vítolo, 86e) - Mata (Poveda, 64e), Ünal. Entraîneur : Quique Sánchez Flores.

Et Rafa trouva la mire.Seule équipe à tenir le rythme du Real Madrid en Liga cette saison, Séville a fait le boulot face à Getafe (1-0) ce dimanche après-midi au Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.Un court succès gratté après une superbe inspiration de Rafa Mir : sur un centre de Lucas Ocampos venu de la droite, l'avant-centre espagnol devance Stefan Mitrović et claque une talonnade qui vient faire glisser la gonfle au premier poteau de David Soria, complètement surpris. Avant d'inscrire son sixième but de la saison, Mir s'était déjà distingué d'un but refusé pour hors-jeu sur un service de Gonzalo Montiel (10), un scénario frustrant qui se répète de manière quasi identique au retour des vestiaires (49).Dominateurs (dix tirs à quatre et 67% de possession) et irrésistibles à la moindre accélération, à l'image de la montée de balle de Papu Gómez suivi d'une frappe venu lécher le montant gauche de Soria (75), lesont maitrisé les débats à Sánchez Pizjuán face à une équipe qui enchainait un deuxième match colossale après la victoire surprise contre le Real Madrid la semaine dernière . Mais cette fois, hormis un but refusé de Nemanja Maksimović pour un hors-jeu évident de Jaime Mata au départ (42) et une mine de Carles Aleña repoussée des deux poings par Marko Dmitrović (47), les, toujours seizièmes (dix-huit points), ont souffert et voient leur série de six matchs consécutifs sans défaite prendre fin.Revenus à cinq points (et un match en moins) des, les Sévillans sont plus que jamais dans la course au titre.