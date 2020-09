Séville domine Cadix sur le gong

FC Cadix (4-2-3-1) : Cifuentes - Espino, Cala, Gutiérrez, Carcelén - Jønsson (A.Fernández, 71e), José Mari (Malbašić, 76e) - Pombo (Bodiger, 85e), Alex, Salvi (Jarque, 84e) - Negredo (Lozano, 77e). Entraîneur : Álvaro Cervera.



FC Séville (4-3-3) : Bounou - Acuña, Diego Carlos, S.Gómez (Jordan, 60e), J.Navas - Gudelj, Rakitić, Torres (El-Haddadi, 61e) - Ocampos (Gil, 78e), Suso (Ó.Rodríguez, 69e), En-Nesyri (De Jong, 60e). Entraîneur : Julen Lopetegui.

C'était la rentrée pour le FC Séville en Liga, et ça s'est bien passé.Accueilli par une haie d'honneur à la suite de sa Ligue Europa acquise la saison passée, le onze de départ de Julen Lopetegui se rend compte que Cadix veut imposer sa loi dans son stade Ramón de Carranza. Résultat des courses : les promus attaquent la partie pied au plancher, et José Mari envoie une première frappe lointaine sortie par Yassine Bounou (2). Si Séville se voit logiquement refuser un but à la suite de l'utilisation de la VAR, lescontinuent de se procurer des occasions chaudes par l'intermédiaire de Jorge Pombo, mais le centre du milieu gauche passe devant Álvaro Negredo (14), puis son tir est détourné d'une claquette par Bono (17). De son côté, Lucas Ocampos parvient à mettre Óliver Torres en orbite, mais le tir de l'Espagnol en angle fermé frappe le poteau avant de sortir du terrain (23). À la pause, le score est nul et vierge.Par la suite, les locaux vont se démarquer au score, puisque Pombo centre sur la tête de Negredo, dont l'habile remise profite à Salvi Sánchez juste devant les six mètres (48, 1-0). Sans la vigilance de Bono, Negredo aurait même pu doubler la mise dans la foulée (51). Conscient que son équipe est en difficulté, Julen Lopetegui effectue quelques changements avec les entrées de Luuk de Jong, Munir El-Haddadi et Joan Jordan. Des choix très judicieux, puisque l'international batave est d'abord à la réception du centre de Jesús Navas pour égaliser (1-1, 66), puis Jordan lance parfaitement El-Haddadi pour ajuster Alberto Cifuentes et donner la victoire à son équipe (1-2, 90). En toute fin de match, Ivan Rakitić est servi sur un plateau par El-Haddadi pour tuer le suspense (90+4, 1-3). Pas de victoire en Supercoupe d'Europe , mais un bon départ en Liga.