Séville danse, le Celtic et le Standard renversants

33 buts en onze matchs, deux victoires grattées dans les arrêts de jeu et un FC Séville qualifié : la première partie de soirée de Ligue Europa nous a offert quelques jolis moments, à commencer par la leçon de domination posée par Valérien Ismaël sur Mark van Bommel.

Quand il leur faut une victoire pour la qualif', les Sévillans rappellent de mauvais souvenirs aux Marseillais. Quatre buts claqués en moins d'une mi-temps, terminé bonsoir. Une première période en forme d'allitérations, et de rimes embrassées : Dabbur, Munir, Munir, Dabbur, le compte est bon. Et si Munir El-Haddadi s'offre le luxe d'un triplé autour de l'heure de jeu, il n'est pas superfétatoire. Car avec quatre buts, l'homme qui sauve deux fois l'honneur des Luxembourgeois ne devient autre que le deuxième meilleur buteur de cette Ligue Europa, derrière Munir et ses cinq pions.Un but vainqueur à l'image du classement du groupe A : bordélique. Un bon vieux cafouillage à deux minutes du terme qui permet aux Chypriotes de remonter à la deuxième place, avec le même nombre de points que leur adversaire du soir et un petit point devant Dudelange. Pendant ce temps-là, le soleil brille sur Séville.Les deux derniers du groupe qui sont les seuls de ce multiplex à ne pas marquer, les deux premiers qui se séparent sur un match nul : la logique est respectée, comme on dit. Et avec quatre points d'écart entre Copenhague, premier, et Lugano, dernier, les paris sont ouverts. Faites vos jeux, comme on dit.Astuce : la prochaine fois que vous vous sentez agressé par une pub Carglass, pensez au but du break signé Fernandes. La douceur de la madjer du Portugais saura vous relaxer, immédiatement. Et si ça ne suffit pas, jetez donc un œil à son raid sur l'ouverture du score. Attention : ne fonctionne pas si vous êtes turc.Un match à marquer d'une pierre blanche pour les amoureux de la VAR, si tant est qu'il en existe. Parce qu'avec l’œil de la caméra, l'égalisation d'Ángel pour Getafe aurait été validée et nous aurions l'un des plus beaux buts de cette Ligue Europa. Las, l'arbitre en a décidé autrement avec ses yeux à lui et le FC Bâle peut poser tranquillement ses quatre points d'avance en tête du groupe C. Sur Getafe, évidemment.Valérien Ismaël vs Mark van Bommel : des bancs qui sentent bon le tournant des siècles, mais surtout une masterclass proposée par le club autrichien du grand Valérien. Si Eindhoven ouvre le score d'entrée de jeu sur penalty, le PSV peut s'estimer heureux du manque criant de réalisme de l'ASK pendant une mi-temps. Mais tout se paie, de nos jours. Et avec les intérêts, ça peut vite chiffrer. Quatre buts encaissés en moins de trente minutes, les Hollandais se mangent une méchante douloureuse dont l'artisan principal est un grand Brésilien blond nommé Klauss.Quoi d'autre qu'une victoire pour le nouveau leader du groupe, emmené par un capitaine comme à l'entraînement au moment d'enchaîner feinte du droit, crochet, frappe du gauche pour le break ? Parce qu'en face, les gars de Rosenborg ne lâchent rien : quatrozième match consécutif sans victoire en Ligue Europa, à une petite unité du record absolu. Rendez-vous dans trois semaines, contre Linz.Quand la Lazio ouvre le score, quand le Celtic ne voit pas le jour, on se dit que Rennes a encore un infime espoir. Et puis, les Romains offrent deux buts à leurs visiteurs du soir. L'un avant la pause pour un Forrest qui ne fait pas que courir, l'autre dans les arrêts de jeu pour un but en français s'il vous plaît : Odsonne Edouard intercepte, fixe et décale Olivier Ntcham qui conclut. Les Rennais sont éliminés. En Écosse, on ditUne fois, Kostić a climatisé un Sclessin bouillant. C'est en rentrant habilement un coup franc à ras du sol et du poteau, pour l'égalisation allemande. Heureusement pour les Rouches, les deux autres fois où le Serbe s'est essayé à la fraicheur, il n'a pas fait mouche. Et à la fin, c'est Lestienne qui marque et qui fait revenir le Standard dans ledu groupe F, deuxième derrière Arsenal. Bagarre !