Séville calme l'Atlético dans les derniers instants

Séville FC (4-3-3) : Bounou - Rekik, Diego Carlos, Koundé, Montiel (Gudelj, 29e) - Rakitić, Delaney, Jordán (Acuña, 54e puis Augustinsson, 85e) - Papu Gómez (Munir, 84e), Iván Romero (Rafa Mir, 54e), Ocampos. Entraîneur : Julen Lopetegui.

Atlético de Madrid (3-1-4-2) : Oblak - Felipe, Kondogbia, Hermoso - Koke - Trippier, Carrasco, Llorente (De Paul, 40e), Lemar - Correa (Félix, 46e), Suárez (Cunha, 57e). Entraîneur : Diego Simeone.

À Sánchez Pizjuán, le Séville FC a fait le travail dans les derniers instants en l'emportant devant l'Atlético de Madrid, l'un de ses concurrents directs pour le podium (2-1).Les Andalous n'ont pas tardé à se montrer entreprenants, dans une opposition tendue. Seul à mi-distance, Ivan Rakitić en a ainsi profité pour secouer Jan Oblak, à peine entré dans son match, d'une praline dans la lucarne. Peu inspiré dans la transmission, l'Atléti s'en est dès lors remis à ses chers coups de pied arrêtés et au crâne de Felipe, venu dévier le corner de Thomas LemarDans une partie marquée par les blessures de Gonzalo Montiel, Marcos Llorente et Marcos Acuña, lui-même précédemment entré en jeu, les débats n'auront donc pas bougé au retour des vestiaires. Une reprise manquée de Yannick Carrasco à l'entrée de la surface (79) et une frappe de João Félix, servi par Matheus Cunha et contré au dernier moment par Diego Carlos (81), ont ainsi été les seuls éclaircies d'une rencontre verrouillée. Des occasions manquées, qui ont finalement profité aux Sévillans dans les derniers instants. Au rebond d'une tête sur la barre de Thomas Delaney, Lucas Ocampos s'est en effet transformé en sauveur, reprenant le cuir en une touche pour délivrer les siens. À la toute fin et d'un lob astucieux, Félix a pensé tromper Yassine Bounou, mais sa tentative n'a trouvé que la transversale (90+5). Lesse sont endormis.Séville s'accroche donc sérieusement à sa deuxième place, prenant quatre points d'avance sur le troisième rang gardé par le rival du Betis. À l'inverse, l'Atlético stagne en cinquième position et prend huit unités de retard sur son adversaire du soir.