Séville s'offre United et une finale de League Europa

Grâce à son gardien Yassine Bounou en chaleur et une réalisation de De Jong à un quart d'heure du terme, Séville a dominé Manchester United alors qu'il était mené dès la neuvième minute. Les Espagnols s'invitent donc en finale d'Europa League pour la sixième fois de leur histoire, pendant que les Anglais signent une nouvelle saison sans titre.

Un péno classique de Bruno, une réponse de Suso

Sauvetages Bounou, libération De Jong

FC Séville (4-3-3) : Bounou - Navas, Koundé, Carlos, Reguilón - Jordan (Gudelj, 88e), Fernando, Banega - Suso (Vázquez, 75e), En-Nesyri (De Jong, 57e), Ocampos (El Haddadi, 56e). Entraîneur : Lopetegui.



Manchester United (4-3-3) : De Gea - Wan-Bissaka (Fosu-Mensah, 89e), Lindelöf, Maguire, Williams (James, 87e) - Fernandes, Fred, Pogba - Greenwood (Ighalo, 93e), Martial, Rashford (Mata, 86e). Entraîneur : Solskjær.

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le tableau d'affichage, qui n'a d'yeux que pour les buteurs, ne lui fera pas honneur. Pourtant, Yassine Bounou (ou Bono, pour les intimes) mérite un tas d'applaudissements. Entre la 46et la 54minute, et après avoir déjà été l'auteur d'un sauvetage en première période, le gardien de Séville a tout simplement offert la qualification à son équipe. Un... deux... trois... quatre arrêts, et voilà Manchester United complètement dégoûté. Il ne suffisait plus qu'à marquer, ce qu'a parfaitement fait le remplaçant De Jong dans le dernier quart d'heure. Les Espagnols sont en finale de l'Europa League avec l'espoir d'une sixième coupe dans la compétition., et ils peuvent remercier leur dernier rempart.Après la folie de la Ligue des Champions, place à la petite sœur. Munie d'un joli dernier carré, l'Europa League entame ses demies avec un Manchester-Séville sexy sur le papier. Une confrontation que les Anglais démarrent de la meilleure des manières, avec un but de Fernandes dès la neuvième minute... sur penalty, comme d'habitude. La faute est provoquée par Rashford, victime d'un tacle agressif de Carlos. Le Portugais transforme sereinement, évidemment, et ouvre le score. Troisième péno avec lesdans l'épreuve, pour le meilleur scoreur du tournoi.Sauf que Séville aussi a envie d'une fin de saison palpitante avec un titre à la clé, et ne se laisse donc pas faire. En milieu de première période, et après une parade de De Gea devant Ocampos, Suso profite de l'apathie défensive adverse pour égaliser sur un centre de Reguilón. 1-1, balle au centre. Martial n'est pas d'accord, mais son enroulé n'accroche pas le cadre de Bounou. À la pause, les statistiques reflètent l'étrangeté de ce match un peu bizarre : MU se fait plus direct et plus dangereux (onze frappes à quatre, trois cadrées contre deux), mais les Espagnols semblent maîtriser davantage (62% de possession, 291 passes à 183).En réalité, les deux équipes ont échangé les périodes de domination en fonction des quarts d'heure avant le repos. Alors, sixième finale dans la compétition pour Séville ou espoir de deuxième victoire finale pour Manchester ? La tendance dirait United, tant la bande de Solskjær revient des vestiaires avec de bonne intentions. Mais en l'espace de même pas dix minutes, Bounou signe pas moins de... quatre sauvetages. Le tir de Greenwood, la triple tentative de Martial : assis ou debout, de la cuisse ou de la main, le portier sort absolument tout.Lopetegui se bouge alors en procédant à quelques changements, tant MU a pris l'ascendant. Rien à voir avec les 45 premières minutes, Séville étant replié dans son propre camp. Les remplacements de l'ancien entraîneur du Real Madrid modifient cependant la donne, ses poulains reprenant du poil de la bête sur la fin. Les Andalous sont même très proches de récolter un penalty à leur tour, Fernandes touchant la balle dans sa surface de réparation... Rien à siffler, répond la VAR. Partie remise : entré à l'heure de jeu, De Jong - servi par le capitaine Navas - libère les siens du gauche. MU est éliminé après avoir effectué ses changements trop tardivement et perdu sa troisième demie de la saison, alors que Séville est qualifié pour la finale !