Séville barbe Krasnodar

FC Séville (4-3-3) : Vaclík - Escudero (Acuña 34e), Diego Carlos) Koundé (Rodríguez 34e), Navas - Rakitić, Gudelj, Jordan (En-Nesyri 60e) - Munir (Fernando, 60e), De Jong (Rekik, 83e), Ocampos. Entraîneur : Julen Lopetegui



FK Krasnodar (4-3-3) : Safonov - Ramirez, Martynovich, Pantaleão, Chernov - Olsson, Gazinskiy, Utkin (Claesson, 64e) - Suleymanov, Berg, Sabua (Spertsyan 34e). Entraîneur : Murad Musaev

GM

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Séville est passé des larmes au rire, ce mercredi soir face à Krasnodar. Le club andalou a arraché la victoire dans les vingt dernières minutes, en infériorité numérique et après avoir été mené de deux buts, grâce notamment à un doublé de son attaquant Youssef En-Nesyri.Au quart d’heure de jeu, Jules Koundé concède une faute à l’entrée de la surface de réparation. Suleymanov brosse parfaitement son ballon qui finit dans la lucarne gauche de Vaclík. Deux minutes plus tard, Suleymanov se fait faucher par Escudero dans la surface. L’action se poursuit et, en voulant dégager n’importe comment le ballon, Koundé fait faute sur Berg. L’arbitre vérifie les images et siffle penalty pour Krasnodar. L’attaquant suédois se charge d’aligner Vaclík pour doubler la mise. Bien que Rakitić réduise la marque d’une tête rageuse, rien ne sourit à Séville qui voit Jésus Navas prendre un rouge en toute fin de première période.En revenant sur la pelouse, les hommes de Lopetegui se veulent beaucoup plus pressants et dangereux. Les Russes commencent à s’inquiéter lorsque Ivan Rakitić touche la barre, en début de seconde période. Du côté de Séville, c’est Youssef En-Nesyri qui enfile le costume de sauveur. À peine entré en jeu, le Marocain profite d’une erreur de Pantalão pour ajuster Safonov et égaliser. Une poignée de secondes plus tard, c’est ce même En-Nesyri qui renverse Krasnodar. À la suite d’un coup franc de Rakitić qui frappe le poteau, En-Nesyri place une demi-volée imparable pour le gardien adverse. Les Russes vont pousser jusqu’à la fin de la rencontre, mais rien n’y fait.Jules Koundé va pouvoir dormir sur ses deux oreilles.