Séville attrape le pompon à Alavés

Alavés (4-4-2) : Pacheco (cap.) - Duarte, Ely, Laguardia, Aguirregabiria - Wakaso, Pina, Pons (Burke,46e), Vidal (Sainz, 70e) - Pérez (Garcia Sánchez, 60e), Joselu. Entraîneur : Asier Garitano.



FC Séville (4-3-3) : Vaclík - Reguilon, Carriço, Diego Carlos, Navas - Jordan (Gudelj, 67e), Fernando, Banega - Torres (Vázquez, 78e), Ocampos, De Jong (Chicharito, 70e). Entraîneur : Julen Lopetegui.

Un jour, il faudra enquêter sur ce qu'a bien pu vivre Joan Jordan à Alavés. Il y a forcément un différend entre le joueur et la ville. Comment expliquer, sinon, que le génial milieu de terrain sévillan prenne autant de plaisir à martyriser la capitale de l'Alava chaque fois qu'il la croise ? Après cet après-midi, ça fait donc trois buts et une passe dé' en cinq matchs contre Alavés pour Jordan. Et quel but ! Un coup franc direct, à 20 mètres, plein axe, qui laisse Pacheco pantois.Si le coup franc valide une première mi-temps maîtrisée de la part des Andalous, la suite va être plus compliquée. Mais l'équipe de Lopetegui fait preuve d'autant de caractère en seconde période que Manu Garcia de maladresse dans les dernières minutes. Un caractère illustré par l'embrouille autour d'Ocampos dans les arrêts de jeu, qui offre un joli strike à M. Alejandro José Hernandez Hernandez (oui, deux fois) : Diego Carlos, Lucas Ocampos, Victor Laguardia et Mubarak Wakaso, ça fait carton, carton, carton et carton. Un quatre à la suite qui ne contrarie pas les copains de capitaine Navas, installés tête de la Liga avant un voyage à Qarabağ jeudi et, surtout, la réception du Real dimanche prochain.Plutôt pas mal, pour une équipe censée être en reconstruction.