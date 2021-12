Séville assure le minimum face à l'Athletic

Athletic Club (4-4-2) : Simón - Balenziaga, Iñigo Martínez, Yeray, Lekue (Petxa, 66e) - Muniain, Dani García (Zarraga, 66e), Vencedor, Nico Williams (Berenguer, 75e) - Iñaki Williams, Raúl García (Sancet, 57e). Entraîneur : Marcelino.

Séville FC (4-2-3-1) : Bounou - Montiel, Koundé, Diego Carlos, Augustinsson (Rekik, 66e) - Fernando, Delaney - Óscar Rodríguez (Gudelj, 85e), Papu Gómez, Óliver (Joan Jordán, 66e) - Mir (El Haddadi, 78e). Entraîneur : Julen Lopetegui.

En déplacement à San Mamés pour défier l'Athletic Club ce samedi soir, le Séville FC s'est poussivement imposé (0-1) et a retrouvé le sourire après sa sortie de route à Salzbourg Dans une partie agréable et extrêmement animée, les Andalous ont su se montrer froids et réalistes. Car en face, la frappe rasante d'Iñaki Williams (9) et le poteau signé Dani García, d'une volée à l'entrée de la surface (21), n'auront pas permis de se mettre à l'abri. Et au sortir de ces occasions, Thomas Delaney a profité de sa position pour enrouler son ballon et trouver la lucarne droite d'Unai Simón. Une ouverture du score contre le cours du jeu, à laquelle a tenté de répondre Iker Muniain d'une reprise étrangement loupée (41), puis Unai Vencedor d'un missile venu fracasser le montant gauche de Yassine Bounou (45+1).Après la pause, les Lions ont gardé le rythme devant une défense sévillane regroupée, sans pour autant en faire sauter le verrou. La plus belle situation sera ainsi l'œuvre de Muniain, une nouvelle fois servi par Williams au point de penalty, mais dont le plat du pied, totalement dévissé, a atteint les nuages (69). Les hommes de Julen Lopetegui n'ont ainsi eu qu'à gérer une fin de match globalement maîtrisée.Au classement, Séville conserve sa deuxième place avec quatre unités d'avance sur le rival du Betis. De son côté, l'Athletic perd encore du terrain en dégringolant au dixième rang.