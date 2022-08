Séville arrache le nul face à Valladolid

Le Séville FC se sera fait très peur face à Valladolid ce vendredi, mais s'en sort finalement avec un match nul 1-1, après deux buts en l'espace de cinq minutes. Une rencontre marquée par les débuts d'Isco et Tanguy Nianzou sous la tuniqueEn première période, les Andalous n'ont pourtant pas cessé de frapper en direction du but d'Asenjo, jusqu'à ce que celui-ci ne se fasse vraiment peur sur un tir d'Oliver Torres qui termine sa course dans le petit filet extérieur (13). Le bloc bas de Valladolid subit un premier revers lorsqu'El Yamiq, après de nombreux coups dans la surface, doit céder sa place sur blessure (23). À la 18minute, Séville jouait déjà son sixième corner. Mais pour autant, les hommes de Lopetegui semblent contraints à des exploits personnels pour vraiment se montrer tranchants, comme cette double combinaison d'Erik Lamela et Rafa Mir avant une frappe écrasée sur Asenjo (26) ou cette reprise de volée de Gonzalo Montiel largement au-dessus (39). Juste avant la rentrée aux vestiaires, lessignent leur première frappe cadrée grâce à Sergi Guardiola, qui bute sur Bono (45).Les 45 minutes suivantes seront bien différentes puisque Valladolid reprend peu à peu le contrôle du jeu, et même le bon centre-tir d'Erik Lamela, qui termine sur le poteau, n'y changera rien (46). Cinq minutes plus tard, les joueurs de Pacheta demandent un penalty après une intervention plus que délicate de Tanguy Nianzou sur Sergi Guardiola, qui filait vers le but. Lopetegui décide alors d'injecter du sang neuf et fait entrer Lucas Ocampos et Youssef En Nesyri, qui combinent sur leurs premiers ballons et sont proches d'ouvrir le score (64). Mais lesrendent coup pour coup et Monchu, lui aussi sur ses premières touches, surprend Bono après une frappe puissante à l'entrée de la surface (68). Valladolid croit enfin tenir sa punition lorsqu'Anuar chope un ballon dans les pieds d'Ocampos avant de filer seul dans l'axe et de voir son tir se nicher dans le petit filet de Bono. Mais c'était sans compter la mésentente entre Asenjo et Joaquín qui profite à Karim Rekik juste devant le but. La partie se conclut sur une belle bagarre où El-Yamiq, sorti sur blessure en début de partie, écope d'un carton rouge, tout comme Acuña (90).Peut-être lede la rencontre.Bono - Montiel, Kouassi, Rekik, Acuña (Telles, 78) - Jordán (Ocampos, 63), Fernando, Gómez (Isco, 69) - Lamela, Mir (En Nesyri, 63), Torres (Rakitić, 78).Julen Lopetegui.Asenjo - Pérez, Sánchez (León, 68), El Yamiq (Joaquín, 23), Escudero (Olaza, 46) - Aguado, Mesa (Plano, 67), Pérez - Sánchez, Guardiola (Monchu, 67), Anuar.Pacheta.