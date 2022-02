Cordón : « Dès ses débuts à Monaco, Mbappé était un joueur différent »

Directeur sportif du Betis depuis la saison 2020-2021, Antonio Cordón fait partie intégrante de l’excitante saison traversée par les Verdiblancos et s'est engagé avec le club andalou jusqu'en 2024. Avant le derby contre le FC Séville au Ramón Sánchez Pizjuán, l’homme de 58 ans raconte son cheminement de professeur d’EPS à aujourd’hui, en passant par le dernier titre de champion de France acquis par l’AS Monaco.

« J'ai touché à toutes les fonctions liées au football, au-delà du management. Je traçais les lignes sur les terrains, j’organisais le local, les plots, les maillots. C’était le départ, je devais cumuler les tâches pour gagner un peu plus d’argent. »

« La gestion économique de Mbappé était du domaine de Vadim Vasilyev. Il voyait les offres arriver en cours de saison et il me demandait parfois : "Est-ce que tu penses qu’il faut le laisser partir maintenant ? À combien tu estimes sa valeur ?" Honnêtement, je ne savais pas trop quoi dire ! »

« Longoria est une personne issue du football depuis la racine, il s’est beaucoup investi pour réaliser ce qu’il fait aujourd’hui. En Espagne, nous savons que Pablo a déjà réussi. »

Jusqu’à présent, la saison a été magnifique. Depuis l’an passé, le Betis réalise les choses dans le bon ordre. À l’heure actuelle, nous sommes la seule équipe espagnole encore engagée dans trois compétitions, c’est un réel motif de satisfaction et nous souhaitons poursuivre dans cette dynamique. Bien entendu, ce derby reflète une importance capitale pour notre ville, nos supporters. En tant que professionnel engagé dans le football, je vois cela comme une rencontre particulièrement stimulante. Je souhaite assister à un grand spectacle, d’autant plus que notre adversaire réalise également une belle saison.Concernant Nabil, tout le monde sait qu’il est une pièce fondamentale de la croissance de l’équipe. Nous sommes réellement heureux de son rendement, et j’ai le sentiment que son intérêt pour la ville et le bien-être de sa famille sont aussi importants à ses yeux. Son frère Yassine est avec le Betis Deportivo, il travaille aussi à l’échelon inférieur et nous voyons qu’il possède de bonnes qualités professionnelles et humaines. Quand les choses se passent bien, il faut sédimenter cela et continuer à prendre soin du confort de nos joueurs. Nous nous considérons comme une famille, et cela vaut également pour Sabaly. Il apporte beaucoup au Betis depuis son arrivée parce qu’il est capable d’évoluer à gauche comme à droite de la défense. Aussi, son intégration est phénoménale : il apprend l’espagnol très rapidement et nous avons l’impression qu’il fait partie de l’équipe depuis des années. Sa blessure l’a éloigné des terrains pendant une longue période, mais nous espérons maintenant qu’il puisse être aligné en tant que titulaire si l’entraîneur le décide.J’aimais le football, et le sport en général. Je suis parvenu à obtenir les titres d’entraîneur au niveau national assez jeune. À partir de là, j’ai touché à toutes les fonctions liées au football, au-delà du management. Je traçais les lignes sur les terrains, j’organisais le local, les plots, les maillots. C’était le départ, je devais cumuler les tâches pour gagner un peu plus d’argent. Dès que je suis arrivé à Villarreal, j’ai démarré depuis le centre de formation où je suis passé d’entraîneur à recruteur dans la zone de Madrid, puis de recruteur à analyste pour l’équipe première avant d’atteindre ensuite l’échelon international. Ces dix-sept années passées au clubm’ont donné un bagage important. Avec le Betis, nous sommes sur un bon chemin et nous allons bien voir ce que donne la suite.C’est un lien quasi familial avec Villarreal. Au départ, nous avions le projet de construire le complexe sportif et nous l’avons réalisé dans le but d’améliorer les infrastructures et la formation. En cela, je me sens très attaché à ce que nous avons pu réaliser ensemble pendant toutes ces années. Encore aujourd’hui, je souhaite le meilleur à ce club. J’ai gardé énormément d’amis, j’y ai beaucoup appris. Au fil des années, Villarreal est devenu une forme de modèle.C’était quelque chose d’incroyable. Mais quand nous avons débuté, les choses n’étaient pas aussi simples. Avec Leo Jardim, nous avons construit une équipe depuis l’intérieur du vestiaire et c’était ce que je voulais transmettre au club : les individualités sont une chose, mais le groupe reste la force centrale. Cette année-là, c’était l’aspect collectif qui nous permettait dès le démarrage de la saison d’entamer cette dynamique positive et d’engranger de la confiance de façon très saine. Par exemple, Morgan De Sanctis était notre troisième gardien, mais il apportait beaucoup de bonne humeur dans le vestiaire. Aussi, l’insertion de Mbappé en cours de saison nous a fait changer notre système de jeu en passant d’un avant-centre à deux pointes. Avec beaucoup de travail, l’équipe a permis ce rendement exceptionnel. Bernardo Silva, Lemar, Sidibé, Bakayoko, Fabinho, Moutinho, Jemerson, Glik, Raggi, Subašić, Falcao, Dirar... Tout le monde a œuvré pour cette saison mémorable.Je continue de regarder leurs matchs, et cela me plaît parce que je sais que certains amis travaillent encore pour le club. Mais sincèrement, je pense que l’équipe a bien changé depuis. Il y a d’autres dirigeants et une nouvelle direction sportive. Si le club réussit toujours aujourd’hui, le mérite en revient aux autres.Non, cela est venu en cours de saison. Il y avait le désir de s’améliorer par rapport à la saison précédente qui avait été difficile. L’idée n’était pas tellement de signer de gros joueurs, mais de changer la vision structurelle du club. C’était une chose fondamentale pour Monaco. Bien entendu, les profils dont tu parles devaient apporter une plus-value au groupe et cela s’est avéré juste.La confiance, c’était surtout le travail de l’entraîneur. Pour ma part, j’étais conscient de la qualité technique de Falcao, et cela allait bien au-delà de l’aspect physique. Falcao dans la surface, c’est un tueur. Peu importe s’il arrive avec de la vitesse ou non, le ballon termine dans les filets que ce soit grâce à la tête ou au pied. Il a une capacité extraordinaire pour profiter d’un espace.C’était vraiment important que Valère Germain puisse rester au club, car il représentait le style initial monégasque. Durant toute la saison, il a beaucoup apporté. Mbappé était un jeune qui venait de remporter la Gambardella avec les U19 et il s’est accommodé à l’équipe première. Dès ses premiers entraînements avec le groupe professionnel, Mbappé était un joueur différent. Petit à petit, il s’est imposé de manière assez claire dans l’équipe et il devait avoir sa chance, c’était une évidence.En réalité, Mbappé était concentré sur la thématique sportive, à savoir son intégration au groupe et la manière de se rendre le plus utile possible. Il était aussi préoccupé par ses études. La gestion économique de Mbappé était du domaine de Vadim Vasilyev. Il voyait les offres arriver en cours de saison et il me demandait parfois :Honnêtement, je ne savais pas trop quoi dire !Et finalement, il était assez difficile de pronostiquer une aussi belle vente.Je suis un homme de défis. Après cette saison fantastique, j’ai eu l’opportunité de pouvoir gérer quatre équipes simultanément en Italie, en Espagne, au Portugal et en Chine. Sincèrement, ce challenge m’a vraiment attiré. Quelles étaient les personnes à avoir déjà réalisé cela avant ? C’était un nouveau travail, quelque chose de novateur. Avec Parme et Grenade, nous sommes arrivés à accéder à la première division. C’est une satisfaction.Il est à un stade supérieur au mien !Chacun possède sa trajectoire et sa manière de progresser dans le milieu du football. Longoria est une personne issue du football depuis la racine, il s’est beaucoup investi pour réaliser ce qu’il fait aujourd’hui. En Espagne, nous savons que Pablo a déjà réussi.Pour être franc, je ne me suis jamais posé la question. Le travail de directeur sportif est très intense, j’imagine que celui de président doit être encore plus exigeant. À l’heure actuelle, ce n’est pas dans ma tête.