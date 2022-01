Seul Saint-Étienne a fait jouer plus de jeunes que le Barça

AEC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Roulez jeunesse !Le FC Barcelone de Xavi Hernández est la deuxième équipe à avoir utilisé le plus de joueurs de moins de 21 ans dans les cinq grands championnats, avec un total de douze. Seul Saint-Étienne, qui en compte treize, a fait mieux ! La Ligue 1 est très bien représentée dans le top 10, puisque Reims et Rennes ont eux aussi fait jouer douze U21 chacun cette saison, onze à l’AS Monaco et huit à Lille et Montpellier. Le reste de la liste est composé de Stuttgart (11 joueurs), Norwich City (9) et Leeds United (8).Lesont été contraints de se baser sur leur fameuse « Dream Teen » compte tenu de la situation économique et sportive. De nombreux gamins de la Masia ont donc pu faire leur trou au sein de l’équipe première : Ansu Fati, Ez Abde, Álvaro Sanz, Ilias Akhomach, Estanis Pedrola, Alejandro Balde, Nico González et Gavi. D’autres sont simplement arrivés jeunes, comme Eric Garcia, Sergiño Dest, Pedri et Yusuf Demir. Un nouveau nom pourrait s’ajouter à cette longue liste dans les prochains jours, avec l'arrivée de Ferran Torres, 21 ans Les Catalans pourraient ainsi égaliser ce qui est sans doute l’un des seuls records des Verts cette saison.