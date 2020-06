Setién sur le départ ?

QC

Quitter Setién.D'après des informations de, le FC Barcelone songerait à se séparer de Quique Setién dès la fin de la saison en cours. Nommé à la place d'Ernesto Valverde le 13 janvier dernier , Setién a signé un contrat de deux saisons et demie le liant au club jusqu'en juin 2022. Problème, d'après le média espagnol, le conseil d'administration du club aurait déjà pris la décision officieuse de limoger le technicien dès la fin de la saison en raison de l'absence de progrès de l'équipe.Outre ses dirigeants, l'ancien coach du Betis n'aurait pas non plus convaincu ses joueurs. Son style comme sa communication ne seraient pas appréciés par le groupe qui ne serait pas non plus à l'aise avec son style interventionniste pendant les séances d'entraînement. Une tendance d'autant plus inquiétante pour l'entraîneur que le Barça a encore laissé filer des points dans la course au titre ce week-end, alors que le club était leader au moment de la coupure.Rumeur Xavi dans 3, 2, 1...