Sète, une tragédie

Malgré un maintien acquis sur le pré à la dernière journée, le FC Sète a perdu sa place en National sur le terrain administratif. Cette rétrogradation en National 2 est le résultat d’une bataille, opposant depuis un an entre l’ancienne direction d’un côté et la mairie et l’agglomération de l’autre. Plongée dans un « petit Marseille » .

1

Le maintien en Hérault

Passage en commission d'appel de la DNCG ? Lire le communiqué :https://t.co/llv1pdkRAD — Football Club Sète 34 (@FCSete34) July 13, 2022

Coach professionnel et responsable de services à la mairie

« J’ai fait des propositions pour être à 100% au club, surtout vers la fin, mais elles n’ont pas été entendues. C’est un manque de respect. »

Jean-François GAMBETTI quitte la présidence du club. Yoni RAGIONERI, enfant de Sète, assurera l'intérim. Lire le communiqué https://t.co/H1wXNXjL05 — Football Club Sète 34 (@FCSete34) June 3, 2022

Sète un problème National

?️ Voici le calendrier du FC Sète pour la saison 2022/2023 de National 2 ⚔️La saison débutera par la réception de l'@assaintpriest avant un déplacement à @OL pour affronter la réserve des Gones pic.twitter.com/HmS1u4G4CL — Football Club Sète 34 (@FCSete34) July 15, 2022

« Comment la DNCG ne pouvait-elle pas être au courant de ce dépassement, alors que chaque joueur a été signé avec son autorisation ? »

Par Loïc Bessière

Tous propos recueillis par LB.

Edward Bond n’aurait pas renié l’histoire du FC Sète. Comme dans les plus belles tragédies romaines, le public sait à l’avance que cela va mal finir. Il se demande juste quand, et comment l’estocade sera portée. Comme en 1960, en 1989 et en 2009, Sète est encore rattrapé par son destin : il est rétrogradé pour des raisons financières. Le club héraultais jouera ainsi en National 2, la saison prochaine.Le théâtre de cette tragédie aurait pu être le complexe sportif de Borgo. Mais lors de la dernière journée de National, Sète, mené 1-0, s’impose 2-1 et se maintient sportivement. Rétrogradation administrative oblige, l’acte final se passe donc au siège du club, le stade Louise-Michel. Il s’y déroule pourtant des scènes de conflit depuis longtemps. Ancienne plume dereconvertie directeur de cabinet adjoint à l’agglomération de Sète, Jean-Michel Izoird a. Il regrette que le club se soit. Mais à Sète, cela ne s’apprend pas… Jean-François Gambetti, président des Verts et Blancs entre 2019 et le 3 juin dernier, a une autre version :(NDLR, François Commeinhes, aussi président de l’agglomération sétoise)Contacté pour user de son droit de réponse, l’ancien défenseur a poliment décliné. Il faut dire que l’air est déjà assez chaud à Sète, en ce moment…Un bras de fer se met dès lors en place entre les pouvoirs publics et Jean-François Gambetti, accompagné de son directeur sportif et ancien arbitre Sandryck Bitton. Les subventions accordées au club se retrouvent suspendues, un problème pour un petit club comme Sète dont c’est la principale source de revenus., justifie l’ex-journaliste. L’ancien président des Dauphins conteste :Malgré un budget revu à la baisse, Sète prend place en National. Si la saison 2022 est compliquée sur le terrain, elle l’est tout autant dans les vestiaires. Sandryck Bitton est licencié. Dans le même temps, arrivent Yoni Ragioneri, Patrick Soria et Michel Raynaud., concède Jean-François Gambetti. De son côté, Nicolas Guibal est le seul entraîneur de National à mi-temps., estime le responsable des services à la mairie de Frontignan. Il est désormais uniquement… salarié dans ce second job : une fois le maintien acquis, il n’est pas conservé et le regrette., révèle-t-il.Au même moment, l’ancien président languedocien sent lui aussi le mistral tourner :Début juin, esseulé, Jean-François Gambetti quitte le navire. Nommé président, Yoni Ragioneri, brasseur dans le port méditerranéen, déclare trouver quelques surprises :Le temps s’écoule, et le passage devant la DNCG se profile. Comme prévu, l’arrivée de Yoni Ragioneri entraîne le retour des subventions de l’agglo et de la mairie car, selon Jean-Michel Izoird. Le budget est donc plus important que celui de la saison écoulée, mais le club est retoqué , se désole Jean-François Gambetti.Le gendarme financier du football reproche aux Héraultais un dépassement de la masse salariale, accusations de tricherie jugées irrecevables par l’ancien et l’actuel président du club comme l'explique ce dernier :Conclusion d'un proche du club, qui résume ces tumultes en une phrase :