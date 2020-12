Service minimum pour Séville à Valence

Domenech - Mangala (Vallejo, 84e), Paulista (Molina, 17e), Diakhaby - Wass, Soler, Gaya (Blanco, 69e), Cherichev (Musa, 69e), Remeseiro - Guedes, Gomez. Entraîneur : Javi Garcia.

Bounou - Koundé, Acuna, Diego Carlos, Navas (Vidal, 69e)- Fernando, Jordan (Gudelj, 85e), Rodriguez (Rakitic, 69e - Ocampos, Suso (Munir, 85e), De Jong (En-Nesyri, 59e). Entraîneur : Julen Lopetegui.

LaDans le vertigineux Mestalla, Valence et Séville ont offert un tout petit spectacle en ouverture de la 15e journée de Liga. Visiblement à court de forme, il est temps pour ces deux écuries de prendre un peu de repos. Sur le papier, on pouvait pourtant s’attendre à un feu d’artifices comme la Liga sait en tirer. Mais au résultat, on a eu le droit à un festival de frappes au dessus et de pétards mouillés, à l’image des tentatives de Jordan (3), Ocampos (7), et Suso (9, 29) pour Séville, ou de Guedes (26) pour Valence. Insipides face à des locaux pas beaucoup plus inspirés, les Sévillans ont toutefois frôlé la correctionnelle juste avant la pause sur une frappe de Cherichev, boxée par Bounou au terme de la seule vraie action desdans le premier acte.Mauvaise nouvelle pour les spectateurs qui n’avaient pas encore zappé : le football n’était toujours pas au rendez-vous après la pause. Mais face à un Valence incapable de proposer autre chose que des contres laborieux, Séville a fini par jouer un minimum au foot après une nouvelle alerte signée Cherichev, claquée par Bounou (53). Et cela a suffi. Suso a d'abord réglé la mire, mais Diakhaby passait par là (60). Puis Ocampos a été trop imprécis après un festival (65), avant qu’En-Nesyri ne soit écoeuré par une parade de Domenech sur une belle tête piquée (75). Tenaces sans être brillants, les Andalous ont finalement été récompensés par Suso, sur une frappe puissante du gauche, bien aidé par un Domenech à la main aussi peu ferme que Raymond en 2010. Les trois points dans la poche, Séville n’avait plus qu’à remonter dans le bus garé devant son but. Huit ans que les Andalous attendaient cela.Encore un Domenech qui plombe les siens.