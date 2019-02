Service minimum pour le Barça

11

Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Vermaelen, Jordi Alba - Aleñá (Rakitić, 76e), Busquets, Vidal - Messi, Boateng (Suárez, 60e), Dembélé (Coutinho, 70e). Entraîneur : Ernesto Valverde.



Valladolid (4-4-2) : Masip - Fernández, Calero, Kiko Olivas, Nacho - Verde (Villa, 68e), Michel, Anuar, Antoñito - Enes Ünal (Keko, 79e), Sergi Guardiola. Entraîneur : Sergio González.

Le plus important, c'est les trois points.Trois jours avant son déplacement à Lyon en Ligue des champions, Barcelone devait d'abord affronter Valladolid en championnat. Une formalité ? Pas vraiment, puisque les Catalans ont eu besoin d'un penalty de Lionel Messi pour faire la différence au Camp Nou sous les yeux de Bruno Génésio (1-0).Et pourtant, Ernesto Valverde n'avait pas totalement chamboulé son onze de départ, laissant « seulement » Ivan Rakitić et Luis Suárez sur le banc. Cela n'a pas empêché les coéquipiers d'Ousmane Dembélé, homme le plus dangereux sur la pelouse, de galérer à trouver la faille dans la défense de Valladolid . Jusqu'à ce que Gerard Piqué vienne célébrer sa 300en Liga, en grattant un penalty généreusement accordé. Un cadeau que Lionel Messi a accepté avec plaisir (1-0, 43).La seconde période sera légèrement plus riche en occasions. Malheureusement pour les Catalans, leur ancien portier Jordi Masip avait décidé de ne plus prendre de buts. Et après avoir repoussé une reprise de volée de Lionel Messi (48) puis avoir remporté son face-à-face avec Luis Suárez (65), le portier de Valladolid est allé encore plus loin en détournant un nouveau penalty de la(85). Un coup dur pour les statistiques de l'Argentin. Moins pour le classement, où le Barça reprend sept points d'avance sur l' Atlético Attention, mardi ce ne sera pas Valladolid ... Mais bien l'Olympique lyonnais.