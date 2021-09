Service minimum pour la Belgique face à la Biélorussie

Biélorussie (4-5-1) : Chernik - Shvyatsow, Rakhmanaw, Satchivko, Zolotov (Podstrelov, 81e) - Shevchenko (Begounov, 81e), R. Lisakovich (Ebong, 70e), Bykov, V. Lisakovich, Klimovich - Skavysh (Sedko, 70e). Sélectionneur : Georgi Kondratiev.



Belgique (3-4-3) : Casteels - Alderweireld, Denayer, Boyata - Saelemaekers (Foket, 84e), Tielemans, Praet, Castagne - Trossard (Hazard, 60e), Batshuayi (Dendoncker, 84e), Lukebakio (Benteke, 76e). Sélectionneur : Roberto Martínez.

TB

L'important, c'est les trois points.Six mois après s'être fait plaisir en collant huit buts à une Biélorussie réduite au rôle de faire-valoir , la Belgique s'est contentée du minimum à Kazan pour ramener ce qu'elle était venue chercher : trois petits points de plus dans son escarcelle.Long déplacement jusqu'en Russie, Covid oblige, Roberto Martínez avait laissé plusieurs cadres retrouver leur club avant l'heure. Conséquence : parmi les onze bonshommes alignés sur la pelouse du Central'nyj stadion, rares sont ceux qui ont l'habitude de débuter en sélection. Mais qu'importe, cette équipe de Biélorussie est bien trop faible. Michy Batshuayi essaie à plusieurs reprises de concrétiser la domination des siens mais manque de tranchant ou se voit signaler hors-jeu, juste de quoi montrer que le costume habituellement porté par Lukaku est légèrement trop grand pour lui (3, 25, 31). En face, le latéral gauche Zolotov se permet même de vérifier que Casteels est bien réveillé, pour sa deuxième cape dans les cages des Diables Rouges.Dans une attaque-défense classique, la différence vient finalement de Saelemaekers, dont l'incursion permet à Dennis Praet de débloquer les compteurs. Après la pause, les visiteurs ne se cachent pas : leur objectif est clairement de défendre tranquillement ce court avantage, quitte à faire sombrer la rencontre dans l'ennui. Une torpeur à peine troublée par les tentatives de plus en plus timides de Batshuayi (64, 68) et la plaisir de voir Eden Hazard entrer en jeu pour faire briller Chernik sur coup-franc (85). La République tchèque et le pays de Galles sont relégués à neuf points et les Belges pourront sereinement se concentrer sur le Final Four de la Ligue des nations le mois prochain.Des points précieux pour défendre la première place au classement FIFA.