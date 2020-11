La jeunesse allemande croque la Tchéquie

6

Allemagne (3-4-3) : Trapp - Tah, Koch, Rüdiger - Gündoğan (Dahoud, 45e), Neuhaus, Baku, Max (Schulz, 68e) - Hofmann (Amiri, 20e), Brandt, Waldschmidt. Entraîneur : Joachim Löw.



Tchéquie (4-2-3-1) : Pavlenka - Mateju, Brabec, Jemelka, Novák (Souček, 45e)- Holeš, Barák (Král, 68e) - Kopic (Ondrášek, 78e), Dočkal (Darida, 69e), Cerný (Jankto, 45e) - Krmencík (Vydra, 45e). Entraîneur : Jaroslav Šilhavý.

Et à la fin, c'est l'Allemagne qui (re)gagne.Après 4 matchs nuls en 5 sorties, l’Allemagne devait se relancer face à la Tchéquie en amical à la Red Bull Arena de Leipzig. Mission réussie grâce à un seul tout petit pion signé Gian-Luca Waldschmidt. Pour se rassurer, il faudra repasser.À l’heure de défier la Tchéquie, elle aussi qualifiée pour l’Euro 2021, Joachim Löw n’avait pas l’intention de changer ses plans de refonte complète de la. Au contraire, le sélectionneur allemand aligne un onze très expérimental, encadré par Brandt, Rüdiger et Gündoğan afin de préserver ses cadres pour défier l’Ukraine et l’Espagne dans les prochains jours. Mais l’efficacité n’est pas une histoire d’âge outre-Rhin, et Luca Waldschmidt le rappelle en ouvrant le score seul face au but vide, sur un centre de Philipp Max. Dominatrice face à des Tchèques habiles balle au pied, mais incapables de s’approcher de la surface, l’Allemagne multiplie ensuite les tentatives, notamment par Nadiem Amiri (31, 42, 43), Bote Baku (27) et Florian Neuhaus (44), sans faire le break.Au retour des vestiaires, les Tchèques comprennent soudain que cetteest prenable. Bořek Dočkal décoche une première flèche (46), avant que ses compatriotes s’activent après l’heure de jeu. De la tête, Tomáš Souček (69) inquiète Kevin Trapp avant une belle frappe de Kopic (71). De quoi réveiller la jeunesse allemande assoupie depuis la pause. Et notamment Florian Neuhaus, pas loin d’inscrire son deuxième but en autant de sélections sur une ogive venue fracasser l’équerre (76). Dix minutes plus tard, Matěj Vydra taquine une nouvelle fois l’axe allemand, mais dévisse sa frappe (85). L'ultime frisson de la soirée avant que le tableau d’affichage ne se fige.Sans forcer, l'Allemagne signe une cinquième victoire consécutive face à la Tchéquie, ce voisin pas trop encombrant.