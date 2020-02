Service minimum pour Arsenal et la Roma

En s'imposant dans la douleur sur le terrain de l'Olympiakos grâce à un but de Lacazette (0-1), Arsenal a fait un grand pas vers la qualification pour les huitièmes de finale. Comme le FC Bâle, large vainqueur à Nicosie (0-3), et Wolverhampton, qui s'est baladé face à l'Espanyol Barcelone (4-0). Vainqueurs à domicile par un seul but d'écart, le Bayer Leverkusen, la Roma, les Glasgow Rangers et Wolfsburg devront eux batailler au retour pour composter leur billet.

Les résultats des matchs de 21h :

Dix petites minutes de mise en jambes, et une sacoche de Fransérgio pour lancer la soirée. Après avoir tapé deux fois Porto et le Sporting en 2020 (en Coupe de la Ligue portugaise et en championnat), puis Benfica sur sa pelouse samedi, Braga, mis sur orbite par son capitaine, a longtemps pensé s'offrir à Glasgow un nouveau succès de prestige. Finalement renversés (3-2) et battus pour la première fois depuis neuf matchs, les Portugais conservent toujours de bonnes chances de qualif' au retour. Comme Porto, qui a eu le bon goût de réduire le score à Leverkusen (2-1), et le Linz de Valérien Ismäel, revenu d'Alkmaar avec un bon nul (1-1). Les choses sont encore mieux engagées pour le FC Bâle, qui en a passé trois à l'APOEL Nicosie (0-3) et retrouve le sourire, après n'avoir gagné qu'un seul de ses six derniers matchs en Super League suisse. Soit sa plus mauvaise série sur la scène nationale depuis... la saison 1997-1998. Champagne !La fête dans le bus retour ne sera sans doute pas aussi belle pour les 4000 supporters de Malmö ayant fait le déplacement à Wolfsburg, où lesse sont fait retourner par les coéquipiers de Jérôme Roussillon (2-1). Les fans suédois ont tout de même de quoi se consoler : ils ont été les témoins ce soir d'un but d'Isaac Kiese Thelin, son premier sous le maillot bleu ciel. Tout arrive, décidément : le FC Barcelone a bien lâché 18 millions d'euros aujourd'hui pour Martin Braithwaite. Pendant ce temps, Carles Pérez, bazardé par le Barça durant l'hiver, a débloqué son compteur sous le maillot de l'AS Roma, victorieuse de La Gantoise sur le plus petit des scores (1-0)... On dit comment, karma, en espagnol ?Bon, les supportersne risquent pas pour autant de se faire vanner ce soir par leurs voisins de l'Espanyol, torpillé par Wolverhampton et sa colonie portugaise (4-0). Et plus particulièrement par Diogo Jota, auteur de son second triplé dans la compétition, et Ruben Neves, auteur d'une volée de brutasse. Moins en verve, Arsenal, a lui dû faire le dos rond au Pirée et attendre la 81minute pour crucifier l'Olympiakos de Mathieu Valbuena, grâce à un contre conclu par Alexandre Lacazette, buteur de près sur un centre de Saka (0-1). Allô, Dédé ?