L'Inter renverse Cagliari

Cragno - Faragò (Klavan, 67e), Walukiewicz, Carboni, Lykogiánnis - Marin, Rog - Zappa, Galvano, Sottil (Nández, 67e) - Pavoletti (Cerri, 75e). Entraîneur : Eusebio Di Francesco.



Handanovič - Bastoni (Lautaro, 71e), De Vrij, Škriniar - Brozović, Barella, Eriksen (Sensi,57e), Perišić,(Hakimi, 46e ; D'Ambrosio, 83e), Darmian (Young, 57e) - Sánchez, Lukaku. Entraîneur : Antonio Conte.

Mieux vaut tard que jamais.Éliminée de toutes compétitions européennes, l'Inter a cru revivre le même cauchemar que contre Donetsk ce dimanche à Cagliari, avant de se reprendre dans le dernier quart d'heure (1-3). Gênée par le pressing haut et agressif de Cagliari, l’Inter entre doucement dans son match. Rapidement, les fantômes de Donetsk ressurgissent quand, malgré une domination écrasante et une pluie d’occasions franches, l’Inter ne trouve pas la faille. La faute notamment à Cragno, impérial dans les buts face à Lukaku (9, 13), Sánchez (14, 23) ou Barella (37). Main ferme, sortie autoritaire, arrêt réflexe du pied : le portier sarde étale sa panoplie, et l’Inter se met à douter, à l’image de Perišić sur une frappe réussie des dizaines de fois dans sa carrière (42). Le doute se transforme en angoisse quand Cagliari ouvre le score, plein de réussite, sur sa première vraie occasion : une reprise de volée croisée de Sottil, qui glace les Milanais. Le hold-up parfait. Cagliari passe même tout près du break avant la pause, sur un raté de Pavoletti seul face au but (45).Menés, mais pas abattus, lesreprennent leur domination. Mais les hommes de Conte n’ont pas laissé leur maladresse au vestiaire, loin de là. Škriniar envoie d’abord une reprise de volée dans le ciel de Sardaigne (49), avant que Sánchez et Hakimi, en position idéale, ne se tamponnent sur un centre (50). Et quand l’Inter cadre enfin par Young, Cragno sort une nouvelle parade (58). Après un énième pétard dessus de Sensi (71), Conte lance Lautaro Martínez pour se sortir de ce traquenard. Mais c’est Barella qui remet l’Inter à l’endroit sur une volée limpide à la suite d’un corner, le huitième tir cadré des Milanais. Sauveur du jour, Barella dépose ensuite un centre sur la tête de D’Ambrosio au second poteau, pour sortir l’Inter de la galère. Carboni est tout proche de remettre Cagliari dans le coup sur une des (trop) rares incursions sardes, mais lestiennent bon. Lukaku ajoute même un pion au bout du temps additionnelLa lutte finale pour le titre commence, pour l'Internazionale.