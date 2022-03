Sergio Ramos, Paris raté

À nouveau blessé depuis la mi-janvier, Sergio Ramos avait tout mis en œuvre pour être disponible pour ce huitième de finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid à Santiago-Bernabéu forcément particulier pour lui. Manqué, c'est depuis les tribunes que le défenseur espagnol, pas encore remis, assistera à la rencontre. L'absence de trop pour le club qui, après avoir cru à son retour en décembre dernier, semble avoir acté l'échec de ce transfert et déjà tourné la page.

Leonardo : « Je n’ai pas peur d’assumer des erreurs quand j’en commets »

Un VRP de luxe

Keylor Navas, ​​Ángel Di María, Achraf Hakimi, Carlo Ancelotti et Ferland Mendy qui retrouvent leur ancienne maison, Kylian Mbappé qui rencontre son futur employeur, Lionel Messi qui continue à affronter son meilleur ennemi. Pour beaucoup de joueurs, ce PSG-Real Madrid en huitièmes de finale de Ligue des champions est un affrontement particulier. Pourtant, il y en a un pour qui cela l’est encore plus : Sergio Ramos. Arrivé dans la capitale française cet été, le défenseur espagnol allait affronter le club où il a passé 16 saisons, porté le brassard et soulevé quatre Ligue des champions. D’ailleurs, tous les regards se sont tournés vers lui - et sur Kylian Mbappé - le 13 décembre 2021 au moment du second tirage au sort des huitièmes de finale de C1. Déjà parce que l’adversaire était le Real Madrid. Mais aussi car ce sont pour ces matchs-là que le PSG est venu le chercher l’été dernier. Et après des tests physiques annoncés impressionnants et des mois passés à l’infirmerie, Sergio Ramos semblait enfin voir le bout du tunnel.Dans la foulée de ce tirage au sort, le champion du monde 2010 a même participé à quatre des six matchs du Paris Saint-Germain. Quatre rencontres durant lesquelles il a fait preuve de caractère, pris un rouge, marqué un but, envoyé des transversales millimétrées de 50 mètres, cassé des lignes. Bref, Sergio avait fait du Ramos. Cela ne faisait presque plus de doutes, le PSG pourrait compter sur lui lors de cette deuxième partie de saison et notamment lors de ce choc face au Real Madrid. Problème, tout cela ne s’est pas passé comme prévu, puisque son mollet gauche est de nouveau venu l’embêter et qu'il n’est plus apparu sur une feuille de match depuis ces quatre rencontres. Et après avoir manqué la manche aller, Sergio Ramos va à nouveau manquer le retour à Santiago-Bernabéu. L’absence de trop pour le club et les supporters qui ont définitivement tourné la page du court chapitre Ramos au Paris Saint-Germain.Pour comprendre l’évolution de la situation de Sergio Ramos à Paris, il faut écouter Leonardo et son changement de discours au fur et à mesure de la saison au sujet du défenseur espagnol. Fin octobre, le directeur sportif parisien prenait sa défense en zone mixte, alors même qu’il n’avait toujours pas joué la moindre rencontre :Deux mois plus tard, alors que Sergio Ramos foule à nouveau les pelouses, Leonardo confirme sur Europe 1 que l’absence était plus longue que prévue :Désormais, le Brésilien est à son tour résigné et commence déjà à se faire une raison, à l’image de ses récentes déclarations dansUn discours qui se rapproche de celui du capitaine Marquinhos qui semble, lui aussi, résigné sur Prime Video :Forfait pour le match face au Real Madrid, Sergio Ramos a tout de même tenu à voyager avec le groupe parisien pour ce déplacement en Espagne. Est-ce pour faire la visite les lieux ? Pour donner les plans de la Maison-Blanche ? Ou pour être solidaire de ses nouveaux coéquipiers ? Probablement un peu des trois. Car si le rôle de Ramos dans le vestiaire parisien ne ressemble en rien à celui qu’il occupait à Madrid -, a confié Leonardo -, l’Espagnol n’en reste pas moins impliqué dans son nouveau club. À l’image de sa présence en tribunes pour assister à la victoire des U19 du PSG en Youth League (2-0) face à Séville, son ancien club. Il faut dire que depuis son arrivée dans la capitale, Sergio Ramos a du temps libre. Et il en profite donc pour passer du temps en famille et, comme Jesé Rodríguez avant lui, travailler son timbre de voix . Après avoir déjà chanté l’hymne officiel de la sélection espagnole à l’Euro 2016 , il se murmure que l'Andalou pourrait sortir un single avec le groupe espagnol Los Yakis.Sinon, Sergio tourne des publicités en tenue du PSG, représente le club dans des événements commerciaux, visite les monuments et musées de la capitale, est présent dans les tribunes du Parc des Princes, apprend le français en compagnie de Keylor Navas . Une chose est certaine, à la fin de sa carrière, Sergio Ramos fera un très bon ambassadeur de club. Malheureusement pour Paris, il n’est pas parti pour devenir celui du PSG à l’avenir. Car il se pourrait bien que dans quelques années, le monde entier ait oublié son passage dans la ville lumière. À moins qu’un miracle ne se produise d’ici la fin de saison. Mais à Paris, les supporters ont arrêté de croire aux miracles.

