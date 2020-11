Sergio Ramos, le record gâché

Devenu samedi soir en Suisse le joueur européen le plus capé de l’histoire (177 sélections), Sergio Ramos a vu son record passer au second plan, après avoir étonnamment raté deux penaltys qui auraient pu donner la victoire à la Roja. Il est désormais légitime de se demander si l’importance de l’évènement n’a pas influé sur ces deux foirades, tellement inhabituelles pour lui.

Cauchemar pleine Bâle

« L’excitation d’un jour de record, couplé au premier penalty raté, fait qu’il a sûrement tout cela en tête au moment de tirer le second. »

La case rattrapage arrive dans huit matchs

Par Félix Barbé

Propos de MD recueillis par FB

Quand on ouvrira des livres sur l’histoire du football, dans dix, vingt ou trente ans, ce garçon-là y tiendra obligatoirement une place importante. Encore plus maintenant qu’il est officiellement devenu le joueur détenant le plus de sélections nationales en Europe. Exit Gigi Buffon et ses 176 capes, le grand patron du Vieux-Continent sur la scène internationale s’appelle désormais Sergio Ramos. Samedi soir dernier, sur la pelouse du Parc Saint-Jacques de Bâle, tout était d’ailleurs réuni pour que le capitaine de lafête son record de la plus belle des manières.Le scénario était aussi bien ficelé que dans unhollywoodien. D’abord, une première mi-temps traversée – comme tous ses petits copains – en subissant les assauts de laet à logiquement voir Remo Freuler ouvrir le score. Et puis, un sauvetage sur la ligne devant Haris Seferović en début de seconde période pour empêcher le break, mais aussi et surtout amorcer le réveil espagnol, symbolisé moins de 120 secondes plus tard par un penalty dans l’autre surface, obtenu évidemment par le barbu au chignon. C’était fait, c’était écrit, c’était signé : Ramos allait marquer pour arroser son record et entrer un peu plus dans les mémoires. Et pourtant, patatras : la machine s’est enrayée.Après 25 penaltys de suite marqués, le colosse a vu sa frappe sur la gauche du but détournée par Yann Sommer. Mais comme le destin est sympa, il lui a offert un second penalty à dix minutes de la fin. Nouvel essai et nouvel échec sur une espèce de panenka revisitée aussi laide que ridicule. Deux ratés qui étonnent, et qui interrogent : doit-on forcément voir un lien de cause à effet entre cette soirée record et ces deux cagades ?"Ce serait bien que je marque", estime Manuel Dupuis, préparateur mental spécialisé dans le football.Selon le préparateur mental belge, si ce premier raté n’a pas forcément de lien avec un quelconque critère psychologique, ilLa meilleure solution aurait-elle alors été de laisser tirer un partenaire sur le deuxième ?, a lancé le sélectionneur de l’Espagne, Luis Enrique, en conférence de presse d'après-match.Le problème n’est pourtant pas aussi simple pour Dupuis :Sergio Ramos en a décidé autrement. Histoire que sa soirée de rêve initiale ne soit pas totalement pourrie, il a tout de même vu Gerard Moreno égaliser en fin de match, permettant à lade gratter un point. Un maigre lot de consolation, pour un type certainement déjà passé à autre chose :, explique Manuel Dupuis.Passer à autre chose, Ramos aura définitivement l’occasion de le faire dans huit matchs, quand il battra le record du monde de sélections détenu par l’Égyptien Ahmed Hassan (184 capes). Et pas de doute sur le fait que les deux pénos qui s’offriront à lui ce soir-là termineront au fond des cages.