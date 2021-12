Sergio Ramos forfait pour le déplacement à Lens

MD

Après avoir déjà attendu 139 jours pour voir Sergio Ramos être convoqué dans le groupe de Mauricio Pochettino, les supporters du club de la capitale devront une nouvelle fois faire preuve de patience pour revoir leur nouveau défenseur frôler le rectangle vert. Oui, l’ancien pensionnaire du Real Madrid sera encore indisponible ce week-end pour le déplacement du groupe parisien à Lens.Freiné par une fatigue musculaire, le défenseur du PSG est forfait pour la dix-septième journée de l'élite, comme l’indique le communiqué du club :Ander Herrera, Julian Draxler et Neymar ne seront pas non plus de la partie. Déjà absent face à Nice (0-0) mercredi dernier, Ramos passe définitivement plus de temps à l’infirmerie que sur les pelouses. Une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain, même si Kylian Mbappé et compagnie ont déjà beaucoup d'avance sur les autres écuries du championnat français.C’est bien connu, on ne change pas une équipe qui gagne.