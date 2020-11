Ramos devient le joueur européen le plus capé à égalité avec Buffon

TB

Un taulier européen.Pas rassasié après avoir inscrit son 100but sous le maillot du Real Madrid la semaine dernière, Sergio Ramos s'est offert un nouveau record ce mercredi soir. Entré en jeu à la 85minute du match amical entre les Pays-Bas et l'Espagne, le capitaine de laa fêté sa 176sélection, devenant ainsi le joueur européen le plus capé de l'histoire à égalité avec Gianluigi Buffon. À 34 ans, le Madrilène devrait profiter des rencontres à venir face à la Suisse et l'Allemagne pour s'accaparer la première place et dépasser le portier italien dans les livres d'histoire. Et se rapprocher un peu plus de l'Égyptien Ahmed Hassan, qui détient le record mondial avec 184 sélections honorées entre 1995 et 2012.Dans près de six mois, l'Euro sera une beau terrain de jeu pour voir Ramos détrôner Hassan. Et l'Espagnol est même capable de marquer pour fêter ça.