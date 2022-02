Sérgio Conceição, père des Dragons

Sporting, Benfica, Braga... Beaucoup ont essayé, mais ont eu des soucis. Et finalement, mis à part l’armada de Liverpool, les Colchoneros et une surprenante équipe de Santa Clara en Coupe, aucune écurie n'est parvenue à se payer les Dragons de Porto cette saison. À quelques heures du choc face au Sporting, les leaders invaincus du Portugal comptent bien prolonger leur série où Sergio Conceição pourrait y laisser une empreinte indélébile.

Un choc à plus d'un titre

Mourinho dans le rétro

Par Matthieu Darbas

* Bon, il y a bien António Morais, coach intérimaire entre décembre 1934 et mai 1984, qui compte une moyenne de 2,50 sur quatre matchs. Mais bon...

Sérgio Conceição fulmine. On est alors le 30 novembre 2020 après la défaite du FC Porto à Paços de Ferreira (3-2). Allant finalement dans le sens de l’entraîneur, l'arbitre indiquera plus tard dans la soirée qu'il a bien sorti son carton rouge après le coup de sifflet final. Lene le sait pas encore, mais en plus d’ajouter un épisode des plus fantasques à son aventure bleu et blanc, il vient alors de connaître sa dernière défaite dans l’élite portugaise. Mieux, en voyant ses joueurs s’imposer à Arouca le week-end dernier (0-2), Conceição a égalé le record de seize victoires consécutives en championnat d’un certain André Villas-Boas. Et pour passer devant le tacticien portugais, l’ancien entraîneur du FC Nantes devra s’offrir l’actuel champion en titre : le Sporting.Il y a douze ans, il avait fallu que Porto compte dans ses rangs James Rodríguez, Radamel Falcao, Hulk ou encore Fredy Guarín et João Moutinho pour réaliser un tel exploit. Dans un 4-3-3 des plus classiques, les Dragons de Villas-Boas n’avaient pas laissé la moindre miette aux écuries portugaises. Trente matchs (la Primeira Liga étant alors composée de 16 équipes), 27 victoires, 3 petits matchs nuls, une série de 16 succès, 73 buts marqués, 21 points d’avance sur Benfica... des chiffres qui donnent le tournis et jusqu’alors inégalés. Mais voilà qu’avec Evanilson et Mehdi Taremi en pointe de l’attaque, Vitinha et Otavio dans l’entrejeu et Pepê pour remplacer Luis Diaz, parti s’installer à l’ouest de la Mersey, Sergio Conceição est en train de refaire l’histoire. Bien accrochés à la première place de la Liga Bwin depuis le début de la saison, les Dragons ont déjà trouvé le chemin des filets à 55 reprises et restent invaincus en championnat après 21 journées. Moins de strass et de paillettes, mais tout aussi efficace.Pour marcher dans les pas de son homologue, Conceição devra donc se coltiner le Sporting de Rúben Amorim, contre lesquels il n’a jamais perdu dans l'antre des Dragons. Un choc aussi attendu qu’il pourrait être historique, bien que le Portugais ait tenté d’éloigner tout stress en conférence de presse., se décharge l’entraîneur de 47 ans alors que le record était sur les lèvres des journalistes. Lui reste impassible :Avec trois points en plus, Porto en compterait neuf d'avance sur son adversaire du soir et pas moins de quinze sur Benfica, déjà bien largué dans la course au titre. Mais même s’il ne veut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, l’ancien joueur de la Lazio sait bien que ses neuf points seraient une avance considérable. Et pour cause, jamais depuis 2011 et donc la saison historique d’André Villas-Bos, l’écart final n’a dépassé la barre des sept points.Si au fil des années, les dernières parties du championnat portugais réservent toujours bien des surprises et empêchent les plus réticents à se prononcer à treize journées de la fin, il y a bien un constat qui fera l’unanimité. En cas de succès, Sergio Conceição passerait devant José Mourinho au classement du nombre de points gagnés par match toutes compétitions confondues aux commandes de Porto. Avec 2,62 points, seul l’ancien coach de l’Olympique de Marseille resterait devant lui*. En comptabilisant une moyenne de 2,31 points par match en 126 rencontres, l’illustrepourrait donc voir son cadet, avec tout juste 2,30 PPM, lui piquer la vedette. Une victoire ce vendredi soir lui permettrait donc de doubler la bête en grande difficulté en Italie. Au regard des déboires de Mourinho à l’AS Rome, des grandes difficultés de Fernando Santos en sélection et des récentes fins de parcours de Nuno Espírito Santo ou encore de Jorge Jesus, Conceição s’avancerait comme l’entraîneur portugais le plus performant du moment. De là à le rebaptiser