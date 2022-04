Chernik : « Tous mes matchs en Ligue 1 sont les meilleurs jours de ma vie »

Après son passage mitigé à l'ASNL, Sergey Chernik est retourné en Biélorussie. Depuis, trois années de mésaventures l’ont éloignées des terrains dont cinq mois de solitude au Kazakhstan lors du premier confinement et deux faillites de club. Le « gardien en bois » de Pablo Correa, qui jouait la Ligue des champions avant d’arriver en France, revient sur ce parcours en forme de montagnes (biélo)russes.

Il restera dans la mémoire des amateurs de la Ligue 1 comme le « gardien en bois » de Pablo Correa lors du dernier passage de l’AS Nancy Lorraine dans l’élite (saison 2016-2017). Sergey Chernik est depuis retourné dans son pays natal, la Biélorussie. Avec son club du Chakhtior Soligorsk, champion en titre, le portier a rencontré le BATE Borisov ce samedi (défaite 1-0 lors de laquelle il était remplaçant). Club qui l’a fait connaître, notamment en jouant la Ligue des champions avant de rejoindre Marcel-Picot. Une sorte de renouveau pour le trentenaire (33 ans) après une succession de galères depuis la fin de son contrat en Lorraine, entre blessures, confinement esseulé au Kazakhstan, clubs en difficulté financière obligés de mettre la clé sous la porte... et les joueurs sur le marché. Alors que la guerre a éclaté dans la voisine Ukraine, la Biélorussie a vu son championnat démarrer le 18 mars soit moins d’un mois après la première offensive russe. Si Sergey Chernik a poliment préféré ne pas répondre aux questions concernant le conflit, l’international est longuement revenu sur son passage dans l’Hexagone, dans un français encore parfait.

Je me suis blessé en fin de saison 2019 et j’ai eu une longue période de rétablissement, au moins quatre mois. J’ai signé au BATE Borisov, mon ancien club, après un appel de l’entraîneur des gardiens vu qu’ils allaient rejouer la Ligue des champions et qu’ils cherchaient un gardien. Ça n’a duré que six mois car je n’étais pas au mieux de ma forme pour affronter la concurrence.Début 2020, je signe à Irthysh, au Kazakhstan. Mais le championnat est arrêté au bout de deux journées en raison de la Covid. Ensuite, le club décide de ne pas finir la saison à cause de difficultés financières. Mais les frontières étaient fermées donc impossible de retourner en Biélorussie pendant cinq mois.Seul. Cinq mois sans famille, sans foot, sans argent dans un pays que je ne connaissais pas.Moralement, énormément. C'était un grand flou qui dure longtemps. Toutes les occupations se ressemblent à force. Je ne voulais pas devenir fou. Chaque jour j’appelais l’ambassade pour demander quand je pouvais revenir. Sans réponse. En mai, un vol a été organisé pour nous rapatrier. J’ai sauté dedans immédiatementEn Biélorussie, ça a été difficile de retrouver un club vu le contexte économique et j’ai signé à Gorodeya qui bataillait pour le maintien en première division. On a réussi, mais à cause de problèmes financiers, encore, le club a disparu.J’ai pu retrouver la sélection également, c’est quelque chose d’important pour moi. Personnellement, l’ancien coach ne me faisait pas trop confiance. On a changé au bout de trois matchs cette saison (arrivée du Russe, Sergey Tashuev le 12 avril) donc je vais tout donner pour retrouver du temps de jeu. Le Chakhtior Soligorsk est bien dans son championnat, mais en Europe on n’a pas eu de bons résultats encore. Pour être connu en France, il faut se faire remarquer en Coupe d'Europe. Pour l’instant, on bloque un peu en Europe.Déjà la Ligue 1 et Ligue 2 sont totalement différentes. La Ligue 2, c’est plus du physique que du footIl faut être plus costaud que technique. Notre championnat équivaut aux meilleures équipes que j’ai pu rencontrer en Ligue 2 même si c’est un football différent.Le premier problème a été les blessures. C’est ce qui ne m’a pas permis de vraiment bien me défendre. La France est un bon championnat donc les joueurs qui en viennent sont bien vus. Mon passage en France n'est pas un regret, mais vraiment un très bon souvenir. Tous les matchs que j’ai joués en Ligue 1 sont les meilleurs jours de ma vie. Dans ma tête, chaque match de Ligue 1, c’était l’équivalent de la Ligue des champions avec le BATE Borisov.Davantage les résultats de Nancy que la Ligue 1, même si je regarde encore les gros matchs. Je suivais encore plus quand Benoît Pedretti était coachparce que j’ai joué avec lui. Il a toutes les qualités pour être un grand entraîneur en Ligue 1 voire en Europe. Benoît comprend bien le foot. Il est simple dans sa communication avec toi. En plus, c’était un joueur exemplaire dans le comportement. Un vrai bon joueur dans tous les sens du terme. Et un bon coéquipier à côté, celui avec qui on aime parler foot en dehors.Le Covid a longtemps empêché les voyages, donc non. Mais ma femme a envie de revenir dès qu’on aura quelques jours de repos pour revoir cette ville. Elle l'aimait vraiment beaucoup et puis nous avons encore des amis ici en contact avec nous. D’ailleurs pourquoi pas revenir à Marcel-Picot s’il y a un match et j’espère de Ligue 2… Je crois que les supporters m’aimaient bien.Je n’ai jamais eu cette réflexion quand il était devant moi, mais je ne suis pas du tout étonné. Il transmettait son calme aux autres. Il est le vrai capitaine par excellence. Quand on regarde nos résultats, c’est quand il est parti en janvier 2017 qu’on a plongé au classement. Quelque chose s’est cassé. C’était un des moments-clés de la saison qui a fait qu’on n’a pas su se maintenir.Par son comportement dans le vestiaire, sur le terrain, il était exemplaire. Il avait déjà tout compris. On avait Benoît Pedretti, Alou Diarra, Youssouf Hadji et c’était lui notre capitaine, c’est dire.2015-2016 a été une très bonne saison pour moi au BATE Borissov. On a joué la Ligue des champions, notamment au Camp Nou, je suis élu meilleur gardien du championnat et on venait d’être champions. C’était le moment pour moi de vivre autre chose, surtout quand un club de Ligue 1 contacte ton agent. J’ai donné mon accord tout de suite. Surtout que je ne connaissais pas la France, j’avais donc l’occasion, à presque 30 ans de découvrir une autre culture, une autre manière de vivre, d’organiser les journées.Je ne le savais pas mais la concurrence ne me faisait pas peur de toute façon. Si tu n’es pas prêt à être en concurrence, tu n’es pas prêt à être footballeur.Je l’ai su à la fin de la première saison quand on est descendu en Ligue 2 et que je me questionnais sur la suite vu comment la fin de saison s’était passée. Un membre du club m’a dit :Parce qu’on progressait. La victoire 4-0 dans le derby contre Metz nous a fait du bien. C’est mon meilleur souvenir à la maison. Après, on a su enchaîner. Nous étions meilleurs, plus solides.Le match au Vélodrome contre Marseille. Malgré le score (3-0) et ma blessure à la tête, c’est un souvenir pour toute ma vie. Le stade, les supporters, l’ambiance sont vraiment incroyables quand on se trouve sur le terrain.Non, car on a joué le samedi et il y avait une trêve internationale après. Donc le dimanche, j’ai quitté Nancy pour retrouver la sélection. Je n’ai même pas vu ces images, mais j’ai reçu beaucoup de messages. C’était un peu le choc. Quand je suis revenu, on a parlé avec Pablo.C’était dans un état de colère. Je comprends qu’il a voulu protéger l’équipe pour la fin de saison avec ces mots contre moi. Je ne veux pas dire du mal de lui car il m’a permis de jouer en Ligue 1. Même si je ne comprends toujours pas pourquoi après ce match je n’ai plus joué. C’est vraiment difficile pour moi de repenser à ce match. Déjà parce qu’on a perdu alors qu’on gagnait 2-0 à la mi-temps et que sans le savoir c’était le début de la fin.J’ai cherché à partir, mais je n’ai trop rien trouvé. Très vite, Vincent Hognon reprend l’équipe et me fait confiance. Je prenais beaucoup de plaisir en France, même si la situation était dure dans la tête. Je voulais honorer mon contrat.Maintenant, je comprends mon erreur. Elle n’était pas sur le terrain, mais dans ma tête par rapport à la situation qui, elle, n’était pas trop claire. Les quelques matchs où je devais être tranquille pour être bon, quelque chose me dérangeait. Je n’ai pas pu montrer mon maximum. Quand le coach me faisait confiance, je pensais que je devais faire plus pour aider l’équipe, mais je pensais tellement à être bon pour rester en place que je n’étais pas libéré. En trois ans, j’ai connu cinq entraîneurs donc ça n’aide pas non plus. Mentalement c’est épuisant de comprendre à chaque fois des consignes différentes.Mentalement, le maintien c’est vraiment très difficile. Il y a beaucoup de pression. Chaque match il faut le gagner pour ne pas descendre. Pour toi, pour l’équipe, les dirigeants, les supporters... La Ligue des champions, c’est toujours une fête, peu importe le résultat. Le plus dur est de jouer le maintien en Ligue 1 et encore plus en Ligue 2.