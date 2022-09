Serge Aurier s'engage avec Nottingham Forest

We are delighted to announce the signing of Serge Aurier, subject to Visa approval. #NFFC | #PL — Nottingham Forest FC (@NFFC) September 7, 2022

Les 21 premières recrues ? Elles sontAlors que Nottingham Forest a effectué un mercato colossal, enregistrant l’arrivée de 21 nouveaux renforts, le promu anglais continue sa moisson. Ce mercredi soir, c’est l’arrivée de Serge Aurier (29 ans) qui a été officialisée par les, sans que la durée du contrat signé ne soit précisée. Le latéral droit ivoirien était libre et retrouve donc la Premier League, un an après avoir quitté Tottenham. Entre-temps, le Sevranais a joué 24 matchs avec Villarreal et a atteint la demi-finale de la Ligue des champions.L'ancien du PSG devrait donc garnir les rangs déjà bien fournis de Steve Cooper, si son visa est validé. De son côté, Nottingham est actuellement 19du championnat, avec une seule victoire en six rencontres.Aurier le Cooper de tête, débarque.