Marseille, une étoile à suivre

Pour son grand retour dans la compétition reine, l’Olympique de Marseille se déplace en Grèce, sur le terrain de l’Olympiakos, avec une furieuse envie de rattraper le temps perdu. Et ce n'est pas Mathieu Valbuena qui s'en plaindra.

Le Pirée à venir

« Une victoire de là-bas, ce serait exceptionnel »

Par Mathieu Rollinger

Mathieu Valbuena sait qu’il y a une part d’impondérable dans ces retrouvailles avec son ancien club. Mais à 36 ans, 5 ans après avoir vu une poupée à son effigie être pendue dans les travées du Vélodrome avec les couleurs de Lyon, le Français s’offre la possibilité d’un dernier rendez-vous avec son ex., reconnaît-il dans les colonnes de L’Équipe Pour mesurer cet amour et, le joueur de l’Olympiakos devra attendre le 1décembre. Car ce mercredi, c’est d’abord l’OM qui vient jusqu’à son nouveau fief du Pirée. Et ses anciens coéquipiers, dont Steve Mandanda, se souviennent bien du Petit Vélo :En effet, même s’il compte un bilan positif de trois victoires et une défaite face à l’actuel champion de Grèce, l’Olympique de Marseille doit plus que jamais rester sur ses gardes. Car il a une revanche à prendre avec la Ligue des champions. Il y a sept ans, le club phocéen disait au revoir à cette compétition avec un zéro pointé à la fin de la phase de poules. À cette époque, c'est Dortmund, Arsenal et Naples qui lui étaient proposés. Soit un plateau autrement plus relevé que celui de cette année. Mais hors de question de prendre le moindre match par-dessus la jambe pour autant., se frottait les mains André Villas-Boas ce mardi en conférence de presse.Tous les mots-clés sont là pour galvaniser les troupes.Depuis, le club olympien s’est tout de même payé une belle épopée jusqu’en finale de C3, en 2018. Suffisant pour ne pas perdre le goût de l’Europe et donner aux supporters un échantillon de ce doux parfum. Sur la route de Décines-Charpieu, certains avaient pris leurs responsabilités (Payet, Mandanda, Sakai) quand d’autres s’étaient révélés (Kamara). Si la jeune sentinelle sera cette fois suspendue, l’effectif avait déjà impressionné Pedro Martins, le coach du club, à l’époque où il avait croisé les Olympiens avec le Vitória Guimarães en Ligue Europa., listait-il au micro de RMC. Et ils ont encore faim.Après un début de saison où il a surtout fallu digérer « l'exploit » face au PSG, les gars d'AVB restent sur une belle dernière sortie contre Bordeaux (3-1), où la recrue Michaël Cuisance a d'emblée posé une option pour prendre le volant , regrette le coach portugais, pour qui, bien que le point du nul serait. À lui de tracer la route pour que le retour à Marseille, comme celui de Valbuena en décembre, soit des plus apaisés.