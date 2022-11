Doudou perdu

Si le Sénégal n'est pas aidé par l'absence de Sadio Mané, il a aussi été plombé par un Édouard Mendy moins souverain contre les Pays-Bas. Une prestation à l'image de la saison délicate que traverse le portier des Lions de la Téranga.

De haut en bas

Par Nelio Da Silva

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En l'absence de Sadio Mané, forfait pour la Coupe du monde, le Sénégal comptait peut-être sur Édouard Mendy pour endosser le costume de taulier de la sélection. Après tout, le gardien d'1,94 mètre semblait en avoir les épaules, entre son rôle déterminant dans la conquête de la Coupe d'Afrique des nations en début d'année et ses prestations de haut vol en Ligue des champions jusqu'au sacre avec Chelsea au printemps 2021. Seulement, ce n'est plus le même Doudou depuis quelque temps. Les Lions de la Téranga l'ont bien compris, ce lundi après-midi, en voyant les Pays-Bas profiter notamment de la fébrilité du portier sénégalais pour arracher les trois points en marquant deux fois en fin de partie. Mendy n'a pas été irréprochable sur les deux réalisations néerlandaises, manquant d'abord sa sortie sur un excellent centre de Frenkie de Jong et laissant Cody Gakpo ouvrir le score à la 84minute. Rebelote au bout du temps additionnel, quand l'ancien Rennais a repoussé une frappe, certes vicieuse, de Memphis Depay dans les pieds de Davy Klaassen pour le 2-0. Cruel, mais surtout à l'image de la méforme de Mendy sous le maillot de Chelsea.Elle semble très lointaine, cette époque où Doudou Mendy s'incrustait logiquement dans les débats pour définir le meilleur gardien du moment sur les plateaux télé où il était de bon goût de s'indigner de voir Gianluigi Donnarumma rafler le trophée Kopa, en 2021, devant le Sénégalais. Ce temps-là est révolu, et le portier attachant semble être revenu à un niveau banal depuis près d'un an, enchaînant les erreurs coûtant des buts. Comme en Ligue des champions contre le Real Madrid au printemps dernier ou bien face à Leeds en août . L'état de grâce est terminé, et l'arrivée de Graham Potter n'a pas arrangé les affaires de Mendy., lâchait le technicien en octobre après l'avoir relégué sur le banc au profit de Kepa Arrizabalaga.Le 29 octobre, la blessure du gardien espagnol a poussé le coach desà relancer l'international sénégalais au retour des vestiaires d'une rencontre difficile contre Brighton. Résultat ? Mendy n'a pas gagné en confiance, encaissant six buts en cinq rencontres disputées, pour un triste bilan de quatre défaites et une victoire (contre le Dinamo Zagreb en C1). Une mauvaise passe qui n'a pas laissé planer la menace d'une rétrogradation en sélection, Alfred Gomis n'ayant pas joué une minute avec le Stade rennais cette saison et Seny Dieng, la doublure de Doudou, ne prétendant pas lui piquer son fauteuil.Cette Coupe du monde était une belle occasion de le rappeler et de respirer, mais c'est pour l'instant loin d'être gagné.