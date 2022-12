Sénégal : Aliou Cissé reste en poste jusqu'en 2024

TP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le roi lion est toujours en vie.À la tête du Sénégal depuis mars 2015, Aliou Cissé voit son aventure se prolonger, au moins jusqu’en 2024. Une confirmation faite directement par Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) :(janvier 2024), a-t-il déclaré dans les colonnes de. Une nouvelle qui vient rassurer les supporters des champions d'Afrique en titre puisque justement, ce quotidien sportif sénégalais avançait il y a quelques semaines une possible démission de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain à la suite de l’élimination des Lions de la Téranga en huitièmes de finale du dernier Mondial.Soutenu par son groupe et ses dirigeants, Aliou Cissé sera bel et bien sur le banc de la sélection sénégalaise lors de la prochaine CAN, sa quatrième disputée en tant que sélectionneur, et aura donc la lourde tâche de défendre son titre.Avec Iliman Ndiaye sous ses ordres , tout est possible.