Le Real du gâchis ?

Adversaire de Manchester City en huitièmes de finale aller de Ligue des champions ce mercredi avant d'affronter Barcelone en Liga, le Real Madrid entame une semaine qui peut lui flinguer totalement sa saison. Ce qui serait dommage, au regard des opportunités à sa disposition depuis le début de l'exercice 2019-2020.

Des matchs lâchés à portée de main

La C1, même dessin ?

Par Florian Cadu

Et ce fut la triple sanction. Après avoir tiré une vingtaine de fois au but tout en monopolisant la balle près de 65% du temps, le Real Madrid s'inclina sur le terrain de Levante sur une réalisation de José Luis Morales à dix minutes du terme. Les Français pouvaient s'en vouloir, Karim Benzema de ne pas s'être montré réaliste et Raphaël Varane d'avoir commis une erreur d'alignement à l'origine du tremblement de filet, au coup de sifflet final. Car la punition a été multiplié par trois.D'abord, lesont bousillé leur série d’invincibilité qui courait depuis quinze journées. Ensuite, ils ont perdu la tête du classement en laissant Barcelone les devancer. Enfin, ils ont vu Eden Hazard, pourtant en jambes, se blesser sérieusement (fissure du péroné distal droit) à l'heure de jeu passée et se rendre indisponible pour les importantes prochaines échéances du club. D'ailleurs, le Belge pourrait carrément rater l'Euro en cas d'opération. Pour lui, la saison semble donc complètement gâchée.Gâchis, c'est justement le mot qui pend au nez de la. Parce qu'en cette fin de mois de février, personne ne peut dire ce que vaut vraiment ce Real ni si son exercice 2019-2020 sera une réussite. Ce que tout le monde peut en revanche pointer du doigt, c'est cette impression de déception et de brouillard alors que la route pourrait être beaucoup plus ensoleillée et linéaire. À l'heure qu'il est, les Madrilènes devraient être confortablement assis sur le trône du championnat avec le statut de favori sur les épaules devant des Catalans décevants et qualifiés en demi-finales de la Coupe du Roi où les ennemis Barça/Atlético ne figurent plus. Sauf que la Maison-Blanche se disperse lorsqu'il faut confirmer, et voit ses espoirs de titre s'éloigner au détriment de ses grandes capacités. En se faisant éliminer 4-3 par la Real Sociedad en Coupe d'Espagne malgré 24 frappes tentées (contre cinq cadrées, pour les Basques), et en paraissant trop facile lors de rencontres largement à sa portée (défaite à Levante, égalisation concédée contre le Celta de Vigo après avoir mené jusqu'à la 85minute, nuls à domicile devant l'Athletic Bilbao ou le Betis avec une ribambelle d'occasions...)., a par exemple ragé Dani Carvajal face aux médias, à la suite de la contre-performance à Levante.Clásico» Même son de cloche en conférence de presse chez Zinédine Zidane, qui voyait en plus en Hazard un facteur primordial pour les gros événements à venir : «En Ligue des champions, la donne est quasiment similaire. Durant la phase de poules, le Real n'a pas été capable de vaincre Bruges tout en refaisant un retard de deux pions ni de battre le Paris Saint-Germain en dépit de deuxd'avance à neuf minutes de la fin du temps réglementaire et d'une domination certaine. Le tout, devant son public. Friables défensivement et pas assez opportunistes offensivement, les Madrilènes sont en train de louper le coche au moment où le retour du double Z portait ses fruits toujours aussi calmes. Reste qu'ils sont toujours là et que la semaine actuelle devrait représenter une période charnière dans leur saison, laquelle saura davantage si elle bascule du bon ou du mauvais côté à la fin du week-end.Zidane, lucide, ne dit pas le contraire : «» Le sinueux chemin commence donc face à Manchester City en huitièmes de finale de Ligue des champions, dans un choc qui pourrait aisément pencher en faveur des Anglais si les Espagnols se contentent encore de se reposer sur leurs acquis. Néanmoins, lessont au courant : la C1 demeure le terrain de jeu favori de leurs expérimentés adversaires, qui ne sont jamais sortis de la compétition sous les ordres de l'entraîneur français. Alors, ça suffit le gâchis ?