Sels et Montpellier offrent trois points à Strasbourg

3

Strasbourg (3-5-2) : Sels - Djiku, Koné (cap.), Simakan - Ndour (Carole, 90e), Liénard, Sissoko, Lala, Bellegarde - Da Costa (Mothiba, 81e), Ajorque (Thomasson, 72e). Entraîneur : Thierry Laurey.



Montpellier (3-5-2) : Rulli - Congré, Hilton (cap.), Mendes - Ristić, Le Tallec, Chotard (Camara, 88e), Suárez (Mollet, 61e), Dolly - Škuletić (Laborde, 61e), Delort. Entraîneur : Michel Der Zakarian.

EC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La chatte à Laurey ?C'est l'histoire d'une équipe qui ne tente pas sa chance, et refuse de la prendre lorsqu'on la lui donne. Cette équipe, c'est Montpellier. Depuis 45 minutes, les coéquipiers de Delort ne montrent à peu près rien offensivement. Et puis, Škuletić est accroché par Simakan dans la surface... Penalty ! Delort a déjà manqué les deux tirs à 9,15 m obtenus par le MHSC de la saison ? Škuletić dit non à Andy et s'empare du ballon. Il le pose, prend son élan... et l'envoie dans les gants de Sels. Le portier strasbourgeois vient de permettre à son équipe de virer en tête à la pause. Décisif, une fois.Si Delort prend bien le soin de préciser que «(lui)» , c'est parce qu'il sait que ça va être compliqué de revenir. Depuis la 26minute et le très joli coup de tête d'Ajorque sur un centre de Djiku, Strasbourg maîtrise les débats. Ou la bagarre, vu le nombre de fautes commises de part et d'autre. Et malgré un retour dans leen seconde période, retour bien aidé par la double sortie des faibles Suárez et Škuletić, les visiteurs restent coincés à zéro. Strasbourg peine, plie, ploie... mais ne rompt pas. La Meinau peut chanter et, surtout, remercier le chat Sels. Parce que sa parade sur la reprise de papy Camara, dans les arrêts de jeu, est proprement monstrueuse. Décisif, deux fois.Et ça fait échec et Matz.