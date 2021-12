Selon un rapport, la finale de l'Euro 2020 a failli entraîner des décès

England fan disorder at Euro 2020 final almost led to deaths, review finds. By @PaulMac https://t.co/N8qNy8fN3R — Guardian sport (@guardian_sport) December 3, 2021

Aucun doute possible, la défense italienne était bien meilleure que le service de sécurité anglais.Le 12 juillet dernier, l'Italie devenait championne d'Europe pour la deuxième fois de son histoire en s'imposant aux tirs au but face à l'Angleterre. Si Wembley a été le théâtre d'un merveilleux sacre de la, il a aussi été celui de la honte avec de nombreux débordements de la part d'une partie des supporters. Selon un rapport rendu ce vendredi par Louise Casey, membre de la Chambre des Lords du Royaume-Uni, plus de 2000 personnes seraient entrées dans le stade sans billet, et seules 400 ont pu en être éjectées par la sécurité.L'étude révèle ensuite que les défaillances des services de sécurité auraient même pu permettre à 6000 personnes d'entrer dans le stade., précise un responsable des services d'urgence de Londres, alors qu'un de ses collègues affirme queCasey ajoute que dans ce jour de, plusieurs décès et graves blessures ont été évités de peu.Bukayo Saka a peut-être pas si mal fait de rater son penalty.