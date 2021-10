Selon Serge Gnabry, « Ousmane Dembélé est meilleur que Mbappé »

Available on Prime Video from 8 December pic.twitter.com/6woTLPTuCF — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) October 22, 2021

Il n’est pas précisé s’il parlait de foot ou non.Ces temps-ci, la mode est aux documentaires en immersion au sein des plus grandes équipes du monde. Tottenham, Manchester City, le PSG et désormais le Bayern Munich, dont la sériesort le 8 décembre sur Prime Vidéo. Quelques extraits commencent à être dévoilés afin de mettre la bière à la bouche. Il est notamment question d’un débat entre Serge Gnabry, Thomas Müller et Joshua Kimmich pour savoir qui de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé est le meilleur., lance alors l’ancien d’Arsenal.Une affirmation qui a de quoi faire relever le sourcil de Thomas Müller., lui répond-il. Et Kimmich, qu’est-ce qu’il en pense ?Aussi agréable que sur le terrain, dis donc.