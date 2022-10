Selon le directeur sportif de Lecce, « Samuel Umtiti a été approché par Didier Deschamps »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Et si c’était Samuel l’invité surprise ?En tout cas, à en croire Pantaleo Corvino, le directeur technique de Lecce,, avance-t-il à. Une déclaration pour le peu surprenante et qui laisse encore planer le doute concernant cette possible convocation de l’ancien lyonnais pour le Mondial au Qatar, alors qu’il avait disparu des radars de l’EDF ces dernières saisons après une ribambelle de blessures D’autant plus que le champion du monde 2018 a disputé son premier match de la saison ce dimanche sur la pelouse de la Roma (1-2 ). Une rencontre durant laquelle le champion du monde s’est montré très bon en s’imposant comme le patron de cette défense., avait même déclaré son entraîneur Marco Baroni après la rencontre. Plus convoqué en équipe de France depuis juin 2019, il reste à peine un mois pour Samuel Umtiti pour retrouver son meilleur niveau et rééditer la même prestation que ce dimanche à Rome.Oui, on a tous envie de re-casser la démarche.