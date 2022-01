La Ligue 1 a la moyenne d'âge la plus basse sur un panel mondial de 15 championnats

New @CIES_Football Weekly Post reveals top training teams for players in 1⃣5⃣ leagues (big-5 + top 10 outside Europe) ☺️ @BocaJrsOficial clearly at the ahead of @RiverPlate & @AsoDeporCali Top https://t.co/cAJP35V6zo pic.twitter.com/NNz4ScV5oL — CIES Football Obs (@CIES_Football) January 24, 2022

La ligue des (jeunes) talents.Et cette fois, c'est prouvé de manière chiffrée. Selon une étude du CIES-Observatoire du football sur les joueurs apparus sur les terrains lors du second trimestre 2021 (7617 footballeurs répartis dans 286 clubs), la Ligue 1 est le championnat avec l'âge moyen le plus bas parmi une quinzaine de championnats du monde entier (les cinq « gros » championnats européens, la MLS ainsi que les ligues brésilienne, australienne, argentine, chinoise, japonaise, chilienne, colombienne, sud-coréenne et mexicaine). Avec une moyenne d'âge de 26,3 ans, notre championnat devance la Bundesliga et sa moyenne de 26,55, ou encore la MLS avec 27,15.Autre preuve que la jeunesse est au pouvoir en France : l'élite française est le championnat comptant le moins de trentenaires (18,9%). Enfin, la Liguain est aussi le troisième championnat avec le plus de joueurs âgés de moins de 21 ans. Avec 9,2% de ses joueurs concernés, elle se classe juste en dessous des championnats argentin et brésilien respectivement à 9,3 % et 9,4 %. Pour ce qui est de la moyenne d'âge la plus élevé, c'est la Super League chinoise qui est en tête avec une moyenne d'âge de 28,65 ans.Il en pense quoi, Peter Bosz