Selon AS, Neymar veut vraiment revenir au Barça

Les médias espagnols ont du mal à lâcher l'affaire.Depuis son arrivée tonitruante en Ligue 1, Neymar est confronté à de multiples rumeurs concernant son ... départ. Quand ce n'est pas un transfert record au Real Madrid qui est évoqué, c'est un retour au Barça C'est la piste reprise ce jour par AS . Le quotidien espagnol assure que le joueur brésilien espère rentre au Barça le plus rapidement possible et que, d'après les fameuses "sources proches du club",. L'article continue en précisant entre autres que Neymar passe toujours faire un petit coucou à ses anciens coéquipiers dans le vestiaire du Barça quand il est en goguette du côté de Barcelone.Question gros sous, le deal est loin d'être fait : un autre journal espagnol, Sport , évoquait un terrain d'entente entre le joueur et le PSG autour d'un bon de sortie à 215 millions d'euros mais seulement à partir de l'été 2020. Ce qui n'empêcherait pas les clubs de faire des offres dès l'été prochain même si les négociations s'annonceraient, de fait, particulièrement difficiles.En attendant, on va continuer de se délecter en regardant les médias espagnols oeuvrer corps et âme pour le retour de Neymar en Liga.